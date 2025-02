Manfredonia. A Carnevale ogni fiore vale: un’opera di valore per l’inclusione

A Carnevale ogni fiore vale: un’opera di valore per l’inclusione

Grazie alla sensibilità e all’impegno di alcune associazioni, il tema della disabilità è stato affrontato con grande attenzione attraverso l’iniziativa “A Carnevale ogni fiore vale”, un’opera di valore che celebra l’inclusione e la diversità.

Questa iniziativa, nata dalla volontà di creare un Carnevale accessibile a tutti, ha visto la partecipazione di numerose realtà associative, che hanno unito le forze per dare voce e visibilità alle persone con disabilità. Attraverso colori, simboli floreali e un messaggio di accoglienza, “A Carnevale ogni fiore vale” ha trasformato la festa in un’occasione di riflessione, dimostrando che ogni persona, con le proprie caratteristiche e unicità, ha un valore inestimabile.

L’opera ha trovato spazio in eventi pubblici, sfilate e laboratori creativi, coinvolgendo bambini e adulti in un percorso di sensibilizzazione. I fiori, simbolo di bellezza e varietà, hanno rappresentato perfettamente l’idea che ogni individuo contribuisce, a modo suo, a rendere il mondo più ricco e colorato.

Le associazioni promotrici hanno sottolineato l’importanza di iniziative come questa, che non solo abbattono barriere fisiche e mentali, ma contribuiscono a costruire una società più giusta e accogliente. L’entusiasmo e la partecipazione dimostrano quanto sia fondamentale continuare su questa strada, affinché il Carnevale, e ogni altra festa, possano essere davvero per tutti.

“A Carnevale ogni fiore vale” è più di un evento: è un messaggio di speranza, un invito a guardare oltre le differenze e a riconoscere il valore di ogni essere umano.

Pietro Ciuffreda 24 Febbraio 2025