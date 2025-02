Una buona notizia per il reparto di Radiologia dell’ospedale San Camillo De Lellis: grazie all’impegno della Direzione Generale della ASL FG e, in particolare, del dott. Antonio Nigri, da lunedì 3 marzo entrerà in funzione una TAC mobile, destinata a migliorare l’assistenza ai pazienti e a sopperire alle attuali difficoltà del reparto.

L’arrivo della TAC rappresenta una risposta concreta alle numerose segnalazioni pervenute all’URP, al reparto di Radiologia e all’associazione Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato, che da tempo evidenzia la necessità di interventi strutturali e tecnologici nel nosocomio. Se da un lato la carenza di organico sarà presto superata con l’imminente concorso per nuovi tecnici e specialisti, dall’altro, l’installazione dei nuovi macchinari già acquistati richiede lavori di messa in sicurezza antisismica, il cui avvio è ormai imminente.

A chiarire ulteriormente il valore di questa soluzione è il primario del reparto di Radiologia, dott. Faruolo, il quale sottolinea che si tratta di un’apparecchiatura di alta qualità, utilizzata in diversi presidi ospedalieri in Italia e in Europa per garantire continuità diagnostica nei momenti di criticità. Nei giorni scorsi, il personale tecnico è stato impegnato nella formazione all’utilizzo del nuovo strumento, così da assicurare la piena operatività già nei primi giorni di marzo.

Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato esprime soddisfazione per questa iniziativa, invitando a evitare qualsiasi polemica o strumentalizzazione e ricordando che l’unico interesse da tutelare è quello dell’utenza.