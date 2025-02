"Maranza a Napoli", la sfida online prima della partita Napoli-Inter

C’è crescente apprensione in vista della partita Napoli-Inter, uno degli appuntamenti più attesi del campionato di Serie A, che si giocherà sabato alle ore 18 allo Stadio Maradona di Napoli. Un gruppo di giovani del nord Italia, conosciuti come “maranza”, ha lanciato una vera e propria provocazione online, creando una challenge su TikTok in cui sfidano i ragazzi del Sud, in particolare i napoletani, a una sorta di “guerra” durante il match.

Le provocazioni sui social sono arrivate in toni estremamente provocatori, con un video che ha fatto il giro dei social dove uno degli autori della sfida afferma: “Sud preparati, il 1 marzo arriviamo noi e sarà guerra. Tutti con il Frecciarossa, prima tappa Roma, poi Napoli e Sicilia. Faremo un macello e scapperanno tutti perché quelli del Sud parlano male di noi del Nord.” Non sono tardate ad arrivare le risposte da parte di alcuni ragazzi del Sud, con uno degli utenti che ha scritto: “Stamm tutt pronti…ve scassammo, maranza, ve facimme capì comm’è ‘o sistema“.

L’origine della sfida risale a un video virale pubblicato da un 24enne di Torino, il quale ha utilizzato il suo profilo da streamer per lanciare la sfida. Il giovane, noto per i suoi video provocatori, ha dichiarato: “Stiamo chiamando tutti i maranza in Italia per scendere tutti insieme al Sud“. Ha poi aggiunto: “A tutti quelli del Sud che si esaltano dicendo ‘noi abbiamo questo’ (mimando il gesto di premere il grilletto di un’arma) rispondiamo che è roba da film. La vita reale è un’altra. Totò Riina ci ha lasciato anni fa. Noi vi faremo vedere la vita reale”. Questo individuo, di origini marocchine, è arrivato a Torino da bambino e ha vissuto nel quartiere Barriera di Milano. Dal 2019 pubblica video di provocazioni e bravate, diventando una figura controversa sui social.

Francesco Emilio Borrelli, deputato e membro delle forze politiche locali, ha espresso preoccupazione per la situazione, definendo queste sfide come “inquietanti” e sollecitando una maggiore vigilanza. “Ho allertato le autorità locali e nazionali“, ha dichiarato Borrelli, aggiungendo che, sebbene la veridicità di queste minacce possa essere incerta, il clima attorno alla partita è diventato pesante e rischia di trasformarsi in azioni violente. “È fondamentale evitare scontri in piazza, soprattutto in un contesto di alta tensione come quello che si sta creando attorno a questa partita.”

Chi sono i maranza? Il termine “maranza” è associato a un fenomeno giovanile che ha preso piede negli ultimi anni, specialmente nelle grandi città italiane. Questi giovani, spesso adolescenti, sono caratterizzati da uno stile di abbigliamento distintivo, che comprende tute firmate, giubbotti oversize, scarpe da ginnastica di marca e accessori vistosi come occhiali da sole anche di sera. Ma essere un “maranza” non è solo una questione di outfit; rappresenta un atteggiamento, un modo di parlare e di muoversi, fortemente influenzato dalla cultura urban e dalla musica trap. I maranza si spostano in gruppi, frequentano centri commerciali e piazze, e per alcuni, incarnano una ribellione giovanile contro un contesto di incertezze sociali ed economiche, cercando un status tra pari.

La sfida lanciata da questi gruppi ha creato una preoccupante escalation di tensione e violenza, che ha fatto alzare il livello di allerta in vista della partita Napoli-Inter. L’attenzione ora è rivolta alle possibili misure di sicurezza per prevenire episodi di violenza e mantenere l’ordine pubblico.

Lo riporta TGCOM24.