Movimento 5 Stelle: “Incarico alla Starace inopportuno, il Presidente Nobiletti lo revochi subito”

Movimento 5 Stelle: “Incarico inopportuno, il Presidente Nobiletti lo revochi subito”

Il Movimento 5 Stelle solleva forti perplessità sull’incarico triennale conferito direttamente dall’Ente Provincia di Foggia a un attuale assessore del Comune di Vieste. Una decisione che, secondo il M5S, risulta inopportuna e che deve essere immediatamente revocata dal Presidente della Provincia, Giuseppe Nobiletti, il quale è anche sindaco di Vieste.

Il Movimento non fa sconti e ribadisce la propria posizione di netta contrarietà verso metodi che possano alimentare polemiche e sospetti, specialmente se coinvolgono risorse pubbliche. “Non abbiamo mai guardato al colore politico o alle convenienze di coalizione – sottolineano i pentastellati – ma abbiamo sempre difeso la trasparenza e l’integrità nell’azione amministrativa”.

Secondo il M5S, l’affidamento diretto dell’incarico ad un amministratore in carica nello stesso contesto territoriale del Presidente della Provincia non solo risulta eticamente discutibile, ma potrebbe anche dare adito a sospetti di favoritismo. “In un periodo in cui la fiducia nelle istituzioni è già messa a dura prova – affermano – è indispensabile evitare qualsiasi scelta che possa alimentare il malcontento e le perplessità dei cittadini”.

Il Movimento 5 Stelle ribadisce la necessità di una gestione della cosa pubblica improntata a meritocrazia e imparzialità, senza possibili conflitti di interesse. “Chiediamo al Presidente Nobiletti di revocare immediatamente questo incarico – dichiarano – per dimostrare che la trasparenza e il rispetto delle regole sono una priorità per l’Amministrazione Provinciale”.

L’appello non è solo rivolto a chi detiene il potere decisionale, ma anche alle forze politiche e ai cittadini, chiamati a vigilare affinché l’azione amministrativa rimanga equa e priva di favoritismi. “La politica deve dare prova di responsabilità e integrità – concludono i pentastellati – e questa decisione non può essere tollerata”.

Ora si attende la risposta del Presidente Nobiletti, chiamato a prendere posizione di fronte alle richieste del Movimento e della cittadinanza.