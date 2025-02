Nel primo pomeriggio, dopo una mattinata trascorsa alternando la fisioterapia respiratoria alla preghiera in cappella, Papa Francesco ha presentato una crisi isolata di broncospasmo.

L’episodio ha determinato un improvviso episodio di vomito con inalazione, causando un rapido peggioramento del quadro respiratorio.

La Sala Stampa vaticana ha confermato l’accaduto, sottolineando che il Pontefice è stato prontamente broncoaspirato e ha iniziato la ventilazione meccanica non invasiva, con una buona risposta sugli scambi gassosi.

Condizioni cliniche e reazioni immediate

Nonostante il grave episodio, il Santo Padre è rimasto vigile e orientato, collaborando attivamente alle manovre terapeutiche. I medici continuano a monitorare attentamente le sue condizioni, ma la prognosi resta riservata. In mattinata, il Papa aveva ricevuto l’Eucaristia, segno della sua costante adesione alla vita spirituale anche nei momenti di difficoltà.

Fonti vaticane hanno evidenziato che saranno necessarie dalle 24 alle 48 ore per valutare con precisione se la crisi respiratoria odierna abbia determinato un peggioramento significativo delle sue condizioni di salute. “È stata diversa da quella di sabato scorso”, hanno specificato, lasciando intendere che l’evoluzione del quadro clinico rimane incerta.

Evoluzione della situazione medica

Nei giorni precedenti, i medici avevano segnalato un lieve miglioramento delle condizioni di Bergoglio, evidenziando in particolare il rientro dell’insufficienza renale che lo aveva afflitto. Tuttavia, l’episodio odierno rappresenta un nuovo ostacolo nel recupero del Pontefice, richiedendo un’attenzione ancora più meticolosa da parte dello staff medico.

Papa Francesco non è intubato, ma è supportato da una maschera per la respirazione assistita, segno che la sua condizione richiede un aiuto costante per garantire un’adeguata ossigenazione. Si tratta della prima volta in cui il Santo Padre necessita di una ventilazione meccanica, seppur non invasiva, un elemento che evidenzia la delicatezza della sua situazione respiratoria.

Le prossime ore decisive per la sua salute

L’attenzione medica nei confronti di Papa Francesco rimane altissima, con un team di specialisti che ne segue costantemente l’evoluzione clinica. Le prossime ore saranno cruciali per determinare se l’episodio di oggi abbia lasciato conseguenze più serie e per stabilire l’eventuale necessità di ulteriori interventi terapeutici.

Il Vaticano ha ribadito che i fedeli di tutto il mondo stanno esprimendo vicinanza al Pontefice attraverso messaggi di sostegno e preghiere. L’augurio di tutti è che il Papa possa superare anche questa prova e riprendere al più presto le sue attività pastorali.

Mentre si attendono nuovi aggiornamenti dai medici, la comunità cattolica e il mondo intero restano in apprensione per la salute del Santo Padre. Il suo esempio di forza e resilienza, unito alla fede incrollabile che lo contraddistingue, continuano a essere un faro per milioni di persone.