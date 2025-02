Romania: la mamma influencer e il video shock con il figlio neonato nella neve

La polizia di Bucarest ha avviato un’indagine per maltrattamenti nei confronti di una mamma influencer romena di 33 anni, accusata di aver messo in pericolo lo sviluppo psicofisico del figlio neonato. La donna, che aveva pubblicato su TikTok un video poi rimosso, mostrava il bambino seminudo, immerso in una vasca piena di neve fresca. Nel video, il piccolo appare in lacrime mentre viene tenuto con i piedi nudi sulla neve e la neve viene strofinata sul suo corpicino. Il filmato, accompagnato dalla scritta “Lo fa spartano”, ha suscitato una dura condanna online. Dopo che il video è diventato virale, la donna ha rimosso il contenuto e ha chiuso il suo profilo TikTok.

Lo riporta TGCOM24.