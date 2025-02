Stazione Ferroviaria, riunione in Prefettura per definire e risolvere le criticità esistenti

Si è svolto ieri presso la Prefettura di Foggia un incontro voluto dalla Sindaca Maria Aida Episcopo e dal Prefetto, dott. Giovanni Grieco, finalizzato a definire e risolvere le evidenti criticità della stazione ferroviaria.

Alla riunione erano presenti la Vicesindaca di Foggia Lucia Aprile, l’Assessora alla Polizia Locale Daniela Patano, l’Assessore alla Sicurezza e Legalità Giulio De Santis, il Questore dott. Alfredo D’Agostino, il Comandante dei Vigili del Fuoco arch. Giulio Capuano e i rappresentanti di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), tra cui Vito Ortolano (Responsabile Direzione Operativa Stazioni Area Adriatica), Calogero Parla (Project Manager Direzione Stazioni Puglia) ed Elisabetta Tricase (Responsabile FS Security Bari).

La stazione di Foggia rientra nel Piano Integrato Stazioni (PIS) di RFI, che prevede la riqualificazione di oltre 600 stazioni in tutta Italia, comprese le più grandiche servono circa il 90% dell’utenzae le stazioni medio-piccole di particolare rilevanza strategica.

RFI ha avviato la progettazione di fattibilità tecnica ed economica per un ulteriore ammodernamento della stazione di Foggia, articolato in tre principali ambiti di intervento:

Restyling dell’edificio di stazione;

Riorganizzazione delle aree esterne;

Miglioramento dell’accessibilità, in conformità alle norme STI-PRM (persone a ridotta mobilità), attraverso l’innalzamento dei marciapiedi, l’installazione di un ascensore e la riqualificazione del sottopasso.

Per migliorare ulteriormente l’accessibilità, è in fase di studio il prolungamento del sottopasso oltre il fascio binari, con l’apertura di un secondo fronte nell’ambito di un più ampio programma di riqualificazione urbana in collaborazione con il Comune.

Rete Ferroviaria Italiana ha comunicato di aver già avviato la prima fase dei lavori di manutenzione e decoro della stazione, che includono la copertura dei cavi, il rinnovo dell’illuminazione e la sostituzione degli ascensori. Successivamente, saranno effettuati interventi su atrio e facciata per un investimento complessivo di circa 800mila euro, con completamento previsto entro l’anno.

Attualmente, la stazione è presidiata h24 da FS Security e dalla Polizia Ferroviaria, con un sistema di videosorveglianza attivo nelle aree pubbliche. Sebbene i sopralluoghi effettuati dai Vigili del Fuoco abbiano escluso qualsiasi rischio per la pubblica sicurezza, l’Assessora alla Polizia Locale Daniela Patano e l’Assessore alla Sicurezza e Legalità Giulio De Santis hanno sottolineato l’importanza della sicurezza percepita per prevenire fenomeni di degrado e abbandono che potrebbero compromettere un edificio di grande valore storico-culturale, che invece va preservato e valorizzato.

La Vicesindaca Lucia Aprile ha richiesto un cronoprogramma dettagliato degli interventi e ha fissato incontri periodici per monitorare l’andamento dei lavori e pianificare le fasi successive.

L’Amministrazione comunale ringrazia RFI per la disponibilità dimostrata e per l’impegno nel rispondere alle preoccupazioni dei cittadini con un piano operativo concreto. La Sindaca esprime inoltre gratitudine al Prefetto per aver accolto prontamente l’invito a organizzare il tavolo di confronto, confermando ancora una volta attenzione e presenza di fronte alle criticità della città.