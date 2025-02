Torremaggiore: L’evento di carnevale “Torremagia” rinviato a lunedi 3 marzo

Causa avverse condizioni meteorologiche previste, il tanto atteso evento “Torremagia di Carnevale 2025” è rinviato a lunedi 3 marzo.

Torremaggiore è davvero pronta ad accogliere turisti e visitatori, la Città si trasformerà in un tripudio di colori, musica e divertimento per bambini, giovani e famiglie che invaderanno le nostre strade!

L’appuntamento è alle ore 15:30 in via Vincenzo Lamedica per il raduno di carri, mascotte e gruppi mascherati, che sfileranno per le vie del centro tra spettacoli e musica, durante il percorso, vi aspetteranno artisti di strada e animatori con esibizioni coinvolgenti e momenti di pura festa! 𝐈𝐭𝐢𝐧𝐞𝐫𝐚𝐫𝐢𝐨: 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐚 𝐯𝐢𝐚 𝐋𝐚𝐦𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚, 𝐯𝐢𝐚 𝐏. 𝐍𝐞𝐧𝐧𝐢, 𝐯𝐢𝐚 𝐀. 𝐌𝐨𝐫𝐨, 𝐯𝐢𝐚 𝐌𝐢𝐥𝐚𝐧𝐨, 𝐯𝐢𝐚 𝐃𝐨𝐧 𝐌𝐢𝐧𝐳𝐨𝐧𝐢, 𝐜𝐨𝐫𝐬𝐨 𝐆. 𝐌𝐚𝐭𝐭𝐞𝐨𝐭𝐭𝐢, 𝐜𝐨𝐫𝐬𝐨 𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚.

Gran finale alle 19:30 in corso Italia con Dj OSSO il più animato ed happy dei Disc Jockey. Per l’occasione, saranno allestiti stand gastronomici con specialità locali, perfetti per una pausa golosa tra un’esibizione e l’altra.

𝐂𝐡𝐞 𝐥𝐚 𝐓𝐨𝐫𝐫𝐞𝐌𝐚𝐠𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐂𝐚𝐫𝐧𝐞𝐯𝐚𝐥𝐞 𝐚𝐛𝐛𝐢𝐚 𝐢𝐧𝐢𝐳𝐢𝐨!