Un’altra perla per suggellare Vieste “Comune Europeo dello Sport 2025”, quella voluta fortemente dall’assessore allo sport Gaetano Desimio il torneo nazionale di beach volley Queen of the beach Serie A in programma il prossimo 20-21 giugno sulla spiaggia viestana dove parteciperanno le 12 tra le migliori atlete italiane di pallavolo indoor che stanno partecipando al campionato italiano serie A Tigotà che non sono specialiste nel beach volley.

La manifestazione è proposta dall’Asd King of the beach di Porto San Giorgio, associazione sportiva dilettantistica marchigiana, specializzata nell’organizzazione di eventi di beach volley. L’evento insieme ad altre importanti manifestazioni è stato presentato dall’assessore Desimio nell’importante cornice della BIT (Borsa Internazionale del Turismo) di Milano.

“L’amministrazione comunale di Vieste ha investito molto nello sport, vediamo lo sport come un attrattore turistico – afferma Desimio, – ed il nostro comune ha avuto un prestigioso riconoscimento quale “Comune Europeo dello Sport 2025”, questo lascia presagire un investimento, una promozione per il territorio attraverso lo sport, questo è un riconoscimento non solo per Vieste ma per tutto il territorio, per la provincia e per la regione Puglia. Investiamo molto, – continua l’assessore allo sport Desimio, – nel segmento del turismo sportivo che negli ultimi anni ha avuto un exploit, non a caso gli eventi sportivi sono indicizzati per aumentare questa fetta di mercato. Inizieremo il 20/21 giugno con il Queen of the beach, un torneo nazionale di beach volley che si svolgerà sul lungomare Europa, e vedrà impegnate 12 atlete che partecipano al campionato di serie A. A Vieste avremmo il top della pallavolo femminile italiana”.

Il Queen of the beach serie A fa parte di un progetto, il “King & Queen beach volley tour”, che esiste da 26 anni, toccando 10 regioni italiane, con una eredità di oltre dieci ore di trasmissione sui canali Sky Sport. Il Queen of the beach serie A sarà l’overture della stagione d’eventi sportivi del comune di Vieste, proprio nei giorni dell’entrata dell’estate. Vieste si conferma come uno dei comuni più attivi del sud Italia nell’organizzare ed ospitare eventi sportivi di grande prestigio con la partecipazione di tanti campioni e campionesse e il riconoscimento europeo ne è la conferma.