Scontro salvezza spartiacque, quello che attende il Vitulano Drugstore Manfredonia: arriva la Pirossigeno Cosenza. Il teatro della ventunesima giornata della Serie A di futsal sarà il PalaScaloria di Manfredonia, sabato 1 marzo alle ore 17:00 (clicca qui per le info sui biglietti rimanenti). Diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio a Cinque. Un solo punto, ad oggi, vale la differenza tra la retrocessione diretta e l’accesso ai PlayOut, con la salvezza diretta distante solo rispettivamente quattro e cinque lunghezze. Questa partita, però, vale molto di più: può instradare le due squadre e segnare la condizione morale dei due organici, in due momenti con similitudini ma dovute differenze. I lupi calabresi non hanno ancora trovato punti dopo il cambiamento in panchina. Ciononostante, i rossoblù non hanno mollato nessuna gara sotto la conduzione di mister Daniel Ibañes. Ci si aspetta una prestazione con desiderio di recuperare posizioni in classifica. D’altro canto, i padroni di casa non hanno alcuna intenzione di farsi superare, anzi: le due vittorie con CAME Treviso e Feldi Eboli hanno risvegliato un ambiente e fornito carburante per superare le difficoltà. Anche ad Avellino c’è stata una prova di qualità e dedizione: probabile, dunque, una sfida accesa fino al suono della sirena conclusiva. Intervistato da TeleFoggia, il capitano Mauro Canal ha dichiarato quanto segue: “Non credo sia una gara decisiva, ma sarà sicuramente molto importante. I nostri risultati nei prossimi scontri diretti influenzeranno in maniera netta, ma non definitiva, la posizione in classifica. Sono partite che diranno tanto e servirà l’ennesima prestazione perfetta da parte di tutti.” Comunicato: Alessandro Leone

Foto: Sandro Abate

Area comunicazione Vitulano Drugstore Manfredonia C5

Scontro salvezza spartiacque, quello che attende il Vitulano Drugstore Manfredonia: arriva la Pirossigeno Cosenza. Il teatro della ventunesima giornata della Serie A di futsal sarà il PalaScaloria di Manfredonia, sabato 1 marzo alle ore 17:00 (clicca qui per le info sui biglietti rimanenti). Diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio a Cinque.

Un solo punto, ad oggi, vale la differenza tra la retrocessione diretta e l’accesso ai PlayOut, con la salvezza diretta distante solo rispettivamente quattro e cinque lunghezze. Questa partita, però, vale molto di più: può instradare le due squadre e segnare la condizione morale dei due organici, in due momenti con similitudini ma dovute differenze.

I lupi calabresi non hanno ancora trovato punti dopo il cambiamento in panchina. Ciononostante, i rossoblù non hanno mollato nessuna gara sotto la conduzione di mister Daniel Ibañes. Ci si aspetta una prestazione con desiderio di recuperare posizioni in classifica.

D’altro canto, i padroni di casa non hanno alcuna intenzione di farsi superare, anzi: le due vittorie con CAME Treviso e Feldi Eboli hanno risvegliato un ambiente e fornito carburante per superare le difficoltà. Anche ad Avellino c’è stata una prova di qualità e dedizione: probabile, dunque, una sfida accesa fino al suono della sirena conclusiva.

Intervistato da TeleFoggia, il capitano Mauro Canal ha dichiarato quanto segue:

“Non credo sia una gara decisiva, ma sarà sicuramente molto importante. I nostri risultati nei prossimi scontri diretti influenzeranno in maniera netta, ma non definitiva, la posizione in classifica. Sono partite che diranno tanto e servirà l’ennesima prestazione perfetta da parte di tutti.”

Comunicato: Alessandro Leone

Foto: Sandro Abate

Area comunicazione Vitulano Drugstore Manfredonia C5