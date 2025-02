Il primo appuntamento del 2025 del format “Aperti a pranzo” di Confcommercio Foggia vedrà come ospite d’eccezione la poliedrica Vladimir Luxuria, che incontrerà le aziende associate per discutere sul tema “La responsabilità di lasciare un segno”.

Luxuria, nota artista e attivista, condividerà la sua esperienza, sottolineando come scoprire il proprio percorso di vita e professionale sia essenziale per diventare una guida e una luce per molti. Il concetto di lasciare un segno, però, non riguarda solo il percorso personale, ma anche l’impegno degli imprenditori nel preparare il cambiamento generazionale, degli amministratori nei confronti dei dipendenti, e delle aziende che lanciano nuovi prodotti sul mercato. In questo senso, lasciare un segno significa anche fare la differenza in un territorio con le proprie innovazioni e visioni.

Il format seguirà la consueta struttura: dalle 13:30 alle 14:00, aperitivo di networking tra le aziende, mentre dalle 14:00 alle 15:30 si terrà l’intervento di Vladimir Luxuria.

Per iscrizioni: Modulo di iscrizione oppure chiamare al numero 0881 560.342.

Il presidente di Confcommercio Foggia, Antonio Metauro, ha dichiarato: “Il progetto Aperti a pranzo nasce con l’obiettivo di creare un intervallo nella giornata lavorativa per la condivisione e lo scambio di idee. Abbiamo voluto realizzare una piccola rivoluzione nel linguaggio e nel modo in cui l’impresa viene raccontata. Un grazie speciale a Vladimir Luxuria, che, nonostante le sue esperienze lontane dal mondo delle imprese, ha accettato con entusiasmo di confrontarsi con una platea così diversa dalla sua quotidianità.”

