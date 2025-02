FOGGIA – Zdenek Zeman è ricoverato da ieri al Policlinico Gemelli di Roma per un’ischemia cerebrale ed è in terapia intensiva.

L’ex allenatore di Foggia, Lazio, Roma e Pescara, 77 anni, avrebbe accusato problemi respiratori.

Il mister boemo lo scorso ottobre era già stato colpito da un ictus che gli aveva causato un’emiparesi al braccio destro.

Questa mattina il Gemelli ha comunicato che Zeman è “stabile” e che farà “altri esami”.

Alessandro Olivi, direttore dell’unità operativa complessa di Neurochirurgia e direttore del dipartimento di Neuroscienze del Gemelli, rivela: “Ho visto Zeman, fatica a parlare, ma comprende la situazione.

Annuisce, collabora con i sanitari.

Non direi che è particolarmente affranto, o comunque non lo dà a vedere, ma si rende conto benissimo della sua condizione e del perché si trova in ospedale”.

Olivi ammette: “Non sappiamo se tornerà a parlare, ce lo dirà il tempo. Dipende da quanto è stato in sofferenza il tessuto cerebrale.

Al momento ha difficoltà nel linguaggio e nei movimenti dal lato destro del corpo. È vigile, collabora con i medici ai quali risponde con cenni del capo, annuendo.

Capisce tutto. Ora dovrà fare altri test”.

Candela: tornerà il guerriero che è

‘Zeman per me è stato importante, gli faccio un grande in bocca al lupo e spero vada tutto per il meglio. Tornerà a essere il guerriero che è”.

Lo dice all’Adnkronos l’ex calciatore della Roma Vincent Candela, commentando il ricovero al policlinico Gemelli di Zdenek Zeman.

Il Pescara a Zeman: mister siamo sempre con te

“Lo sai mister, siamo sempre con te”. Con queste parole su X il Pescara calcio si rivolge a Zdenek Zeman ricoverato oggi in terapia intensiva all’ospedale Gemelli di Roma. La compagine abruzzese è stata proprio l’ultima allenata dal tecnico boemo.

Lo riporta rainews.it