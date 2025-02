FOGGIA – Il tecnico boemo, che si trova nel reparto di “Stroke Unit” a seguito di una sintomatologia compatibile con una patologia ischemica, starebbe infatti reagendo alle terapie mediche.

Dopo la grande paura, fanno sapere della struttura capitolina, l’ex mister di Roma e Lazio sarebbe “vigile e collaborante”.

Sottoposto a controlli cardiologici e neuroradiologici per scongiurare qualsiasi peggioramento, Zeman non è in pericolo di vita.

Per l’allenatore, la cui ultima panchina risale al 13 febbraio 2024 (nella sconfitta interna del Pescara contro la Spal prima di un altro problema di salute), sono in programma ulteriori accertamenti nelle prossime ore, intanto proseguirà le cure antiaggreganti e anticoagulanti.

(Fonte Sportmediaset)