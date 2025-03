Allianz Pazienza, contro Livorno servono i due punti

Dopo quattro sconfitte consecutive, la Cestistica Città di San Severo ha l’obbligo di tornare alla vittoria nella sfida interna contro la Pielle Livorno. La squadra giallonera deve reagire per risalire la classifica e affrontare con maggiore serenità la pausa prevista dopo la trasferta di Montecatini per la F4 di Coppa Italia.

L’avversario è tra i più temibili del girone. All’andata, Livorno limitò i Neri a soli 51 punti, e attualmente occupa la quinta posizione con 38 punti. Il roster guidato da coach Campanella è solido e ricco di realizzatori come Leonzio, Bonacini, Venucci, Donzelli e Del Testa. Nell’ultima settimana, la squadra toscana ha anche rinforzato il reparto lunghi con l’arrivo del gigante Klyucnyk da Montecatini, cedendo Paesano.

Per San Severo questa è una gara cruciale. Le partite ravvicinate hanno pesato sulle gambe, e le sconfitte maturate nel finale hanno lasciato il segno, ma domenica il PalaCastellana deve restare inviolato. Servirà una prestazione determinata per conquistare due punti fondamentali e rilanciare le ambizioni in campionato.

Appuntamento domenica 2 marzo alle ore 18:00 al PalaSport Falcone e Borsellino di San Severo. Arbitreranno l’incontro Danilo Correale di Roma e Andrea Manganiello di San Giorgio del Sannio.

Lo riporta cestisticasansevero.com.