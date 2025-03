Catania, Toscano alla vigilia del Foggia: "Atteggiamento e determinazione non sono negoziabili"

Alla vigilia del delicato match tra Catania e Foggia, in programma allo stadio Massimino, l’allenatore degli etnei Mimmo Toscano ha parlato in conferenza stampa, sottolineando l’importanza dell’approccio alla gara e le difficoltà legate alle numerose assenze. “Tutti giocano per vincere, ma la cosa più importante è come affronteremo la partita. Questa settimana l’emergenza è stata incredibile: De Paoli, Quaini e Lunetta hanno avuto l’influenza e oggi si sono allenati part-time. Ciò non toglie che atteggiamento, voglia e attenzione siano elementi non negoziabili. L’errore si può accettare, ma l’approccio alla partita deve essere impeccabile”, ha dichiarato il tecnico rossazzurro.

Nonostante le assenze, Toscano ha chiarito che non sono previsti stravolgimenti tattici: “Un cambio di modulo è difficile, non ho giocatori per interpretare il ruolo di esterni offensivi e le punte hanno caratteristiche specifiche. Abbiamo comunque 15-16 calciatori in grado di vincere la partita, e questo è ciò che conta. Servirà il giusto atteggiamento da parte di tutti”. Buone notizie sul fronte dei recuperi: “Rientrano Di Gennaro, Allegretto, Lunetta e Anastasio. Sono disponibili, ma al limite. Valuteremo chi può giocare e per quanto tempo. Sarà fondamentale gestire al meglio anche i cambi”. Analizzando le ultime uscite della squadra, Toscano ha espresso un giudizio complessivamente positivo, ad eccezione della sfida contro la Casertana: “Non mi è piaciuto il secondo tempo contro la Casertana, dove si poteva fare molto di più. Con l’Altamura, invece, abbiamo avuto il controllo della partita e creato i presupposti per vincere”.

Il tecnico ha poi evidenziato le difficoltà nella preparazione delle gare a causa dell’emergenza infortuni: “Ci alleniamo con cinque o sei ragazzi della Primavera, a volte anche con gli Allievi. Questo limita il lavoro, ma cerchiamo comunque di mantenere alta l’intensità per far crescere il livello della squadra”. Un altro tema toccato da Toscano è stato il rapporto con la tifoseria, che da qualche tempo ha manifestato il proprio dissenso con il silenzio della curva: “Uno dei motivi per cui ho accettato questa sfida è il calore del pubblico. So che è una sfida difficile, più di quanto immaginassi, ma sono qui per combattere con i miei giocatori. La squadra del cuore si ama prima di criticarla. Chiedo ai tifosi di starci vicino per 90 minuti, poi accetteremo qualsiasi giudizio. Durante la partita, la squadra ha bisogno di sentire il loro sostegno”.

Toscano ha poi parlato della sua esperienza a Catania, evidenziando le difficoltà incontrate nella gestione della squadra: “Lavorare in queste condizioni non è semplice, a volte le scelte vanno fatte all’ultimo momento. Si poteva fare meglio, ma ci sono state problematiche che hanno inciso sulla gestione del gruppo”. Sul suo futuro, il tecnico ha lasciato intendere che tutto dipenderà dalle condizioni operative: “Io starei a vita a Catania, ma se non si cambiano tante cose, Toscano al Catania non serve. Serve un progetto in cui tutte le componenti spingano nella stessa direzione, anche facendo scelte impopolari”. Parlando del supporto della società, l’allenatore ha affermato: “Ho sempre visto la dirigenza presente. Ci confrontiamo spesso, a volte abbiamo idee diverse, ma l’obiettivo è migliorare. Il tempo per trovare soluzioni non dipende da me”.

Infine, Toscano ha affrontato il tema delle decisioni arbitrali, criticando la direzione di gara contro il Team Altamura: “La settimana scorsa sono stato espulso senza motivo. Gli arbitri possono sbagliare, ma quando gli errori diventano così evidenti è difficile accettarlo. Quando una settimana di lavoro e il supporto dei tifosi vengono vanificati da certe decisioni, non si può rimanere in silenzio”. Con la partita contro il Foggia alle porte, il Catania è chiamato a reagire e a dare risposte concrete sul campo, nonostante le difficoltà. La sfida si preannuncia delicata, ma Toscano confida nella determinazione dei suoi giocatori per superare l’emergenza e conquistare un risultato positivo.

Lo riporta sporticily.it