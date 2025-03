In seguito agli episodi di vandalismo avvenuti durante la partita a Brindisi, Gianni Rotice, patron del Manfredonia Calcio, ha espresso il suo rammarico per i provvedimenti di Daspo emessi . Nonostante l’amarezza, Rotice ha dichiarato che tali misure sono giuste e necessarie.

Rotice ha sottolineato che lo sport, e in particolare il calcio, devono essere un veicolo di valori positivi per le famiglie e i giovani. Ha condannato fermamente gli atti di violenza, ribadendo che non rappresentano il vero spirito sportivo.

Il patron del Manfredonia ha auspicato un maggiore impegno per promuovere i valori dello sport, esortando tutti i cittadini a considerare lo sport come un’attività basata sull’impegno e sulla sana competizione . Rotice ha evidenziato come tali fenomeni negativi allontanino sponsor e appassionati, rendendo difficile la gestione di una squadra di calcio .