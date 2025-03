Inchiesta Pizzoferrato, assolti in Appello il sindaco Fagnilli e il suo vice - Fonte Immagine: Ansa

La Corte d’Appello de L’Aquila ha assolto con formula piena il sindaco di Pizzoferrato, Palmerino Fagnilli, e il suo vice, Adolfo Di Sciullo, perché “il fatto non sussiste”. La sentenza ribalta completamente il verdetto di primo grado, che quattro anni fa aveva condannato entrambi a due anni e dieci mesi di reclusione per concussione consumata e tentata, in relazione alla ristrutturazione della casa anziani “Villa Arzilla”.

Fagnilli, difeso dagli avvocati Giulia Bongiorno e Diana Peschi, e Di Sciullo, assistito dall’avvocato Augusto La Morgia, hanno sempre proclamato la loro innocenza. La Corte, presieduta da Aldo Manfredi, con i giudici Domenico Canosa e Armando De Aloysio, ha annullato integralmente la decisione del Tribunale di Lanciano.

“Termina un incubo durato otto anni”, ha dichiarato Fagnilli. “È stata una battaglia lunga e difficile, ma finalmente ci siamo liberati di accuse ingiuste”.

Sulla vicenda è intervenuto anche Alberto Bagnai, vice capogruppo della Lega alla Camera, che ha espresso vicinanza al sindaco: “Mi associo al sollievo e alla gioia di Fagnilli, che ha visto riconosciute le proprie ragioni in una vicenda dolorosa. Gli auguro di proseguire con nuovo slancio il suo mandato alla guida di Pizzoferrato”.

Lo riporta Ansa.