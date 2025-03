Manfredonia: liquidato il secondo acconto per il supporto giuridico e amministrativo al RUP nel SIN

Il 24 febbraio 2025, presso il Palazzo di Città, il dirigente del Settore VI – Urbanistica e Sviluppo Sostenibile – Gestione Rifiuti e Fonti Energetiche, ing. Lucio Barbaro, ha adottato la determinazione n. 354/2025, con la quale si dispone la liquidazione del secondo acconto per l’incarico di supporto giuridico e amministrativo specialistico al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nell’ambito delle attività di bonifica del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Manfredonia.

L’atto segue una serie di provvedimenti amministrativi volti a garantire l’efficace gestione degli interventi di bonifica. Il RUP, ing. Damiano Francesco Saverio, ha relazionato in merito al percorso che ha portato alla nomina dei professionisti incaricati di affiancarlo nelle operazioni di risanamento ambientale, in attuazione del principio “chi inquina paga”.

Iter amministrativo e contesto normativo

L’affidamento dell’incarico di supporto al RUP si inserisce in un quadro normativo ben definito. Già con la deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del 30 novembre 2017 erano state approvate le schede progettuali per il completamento delle attività di bonifica del SIN di Manfredonia. Successivamente, con l’Accordo di Programma del 20 dicembre 2020, sottoscritto tra Ministero dell’Ambiente, Regione Puglia e i Comuni di Manfredonia e Monte Sant’Angelo, sono stati definiti gli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree interessate, per un importo complessivo di oltre 12 milioni di euro.

Per accelerare l’iter burocratico e tecnico, il Dirigente del Settore Urbanistica ha stabilito, con determinazione n. 1520/2020, la necessità di avvalersi di professionisti esperti in materie giuridico-legali, amministrativo-contabili e tecnico-specialistiche. L’affidamento è stato aggiudicato all’avvocato Vittorio Triggiani, con studio a Bari, tramite procedura RDO sul MEPA, con un importo complessivo di 24.107,20 euro.

Liquidazione del secondo acconto

Dopo la verifica della regolarità della prestazione e della conformità della documentazione contabile, il dirigente Lucio Barbaro ha disposto il pagamento della fattura elettronica n. 1/25 del 31 gennaio 2025, pari a 2.410,72 euro, a favore dell’avv. Triggiani. La somma è coperta finanziariamente nel capitolo di spesa n. 6784 del bilancio provvisorio 2024, in conformità con la determinazione n. 53/2021.

Garanzie di trasparenza e regolarità amministrativa

L’atto approvato sottolinea la conformità della procedura ai principi contabili della finanza pubblica e agli equilibri di bilancio. In particolare, la liquidazione è stata effettuata nel rispetto delle normative vigenti, tra cui il Decreto Legislativo n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), il D.Lgs. n. 118/2011 e il regolamento di contabilità dell’ente. Inoltre, il pagamento sarà effettuato esclusivamente sul conto corrente dedicato, garantendo la tracciabilità delle risorse.

Infine, la determinazione verrà pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Comune di Manfredonia, in ottemperanza al D.Lgs. 33/2013, per assicurare piena accessibilità e controllo da parte della cittadinanza sulle spese pubbliche connesse alla bonifica del SIN.

Con questo atto, l’amministrazione comunale conferma il proprio impegno nel portare avanti con efficienza e trasparenza il complesso iter di risanamento ambientale di un’area fortemente compromessa dal punto di vista ecologico, con l’obiettivo di garantire un futuro sostenibile per il territorio di Manfredonia.