Manfredonia, polemica sulle indennità: l’Amministrazione smentisce Di Staso

Si accende lo scontro politico a Manfredonia in merito agli adeguamenti delle indennità per gli amministratori comunali. Dopo le dichiarazioni del consigliere Vincenzo Di Staso, che ha parlato di aumenti vertiginosi per la Giunta guidata dal sindaco Domenico La Marca, l’Amministrazione ha replicato con fermezza, smentendo categoricamente le accuse e ricostruendo la vicenda con documenti alla mano. Secondo quanto affermato dalla Giunta comunale, l’adeguamento delle indennità degli amministratori è stato stabilito con una determina del 23 dicembre 2022, in applicazione della Legge di Bilancio 2022, che prevedeva incrementi su scala nazionale per tutti i comuni italiani.

A suscitare particolare stupore, secondo l’attuale Amministrazione, è il fatto che all’epoca della decisione Di Staso fosse parte della maggioranza e che non avesse sollevato alcuna obiezione. “Se l’indignazione di oggi fosse autentica, avrebbe dovuto manifestarla nel momento in cui la misura è stata adottata. Invece, nessuna presa di posizione all’epoca. Oggi, però, si riscopre paladino della giustizia amministrativa con un’indignazione tardiva”, si legge nella nota diffusa dal sindaco e dalla sua Giunta. A rafforzare la posizione dell’Amministrazione ci sarebbe un verbale della I Commissione Consiliare Permanente, datato 21 novembre 2024, nel quale emergerebbe un altro elemento significativo: lo stesso Di Staso non avrebbe contestato l’adeguamento delle indennità, bensì il fatto che quelle dei consiglieri non fossero state incrementate allo stesso modo.

Una posizione che, secondo la Giunta, svelerebbe una contraddizione evidente rispetto alle critiche mosse oggi dallo stesso consigliere. “Il problema non è la riduzione della spesa pubblica o la tutela delle finanze comunali, come Di Staso vuol far credere, ma piuttosto il fatto che desiderava un aumento più cospicuo della propria indennità di consigliere”, sottolineano dall’Amministrazione. Il dibattito si inserisce in un contesto politico già acceso e solleva il tema della coerenza nell’opposizione. “I cittadini di Manfredonia meritano un confronto politico basato su fatti e trasparenza, non su ipocrisie così palesi”, conclude la nota del sindaco La Marca e della sua Giunta.

Resta ora da vedere se e come il consigliere Di Staso replicherà a queste affermazioni, in un confronto che appare tutt’altro che concluso.