Manfredonia, ripristino impianto idrico: riprendono le lezioni nella Palazzina Liceo, ancora attesa per l’Istituto Tecnico

Dopo i lavori di ripristino delle tubature dell’impianto idrico, gli studenti della Palazzina Liceo di Via Sottotenente Troiano potranno tornare regolarmente in aula a partire da martedì 4 marzo alle ore 8:30. La conferma arriva dagli organi scolastici, che hanno comunicato la ripresa delle attività didattiche nella sede.

Per quanto riguarda la Palazzina dell’Istituto Tecnico, i lavori di ripristino, affidati alla Provincia, sono ormai in fase di completamento. Tuttavia, si attende ancora la certificazione e l’autorizzazione da parte dei Vigili del Fuoco per consentire il pieno utilizzo degli spazi.

Gli studenti e il personale scolastico sono invitati a consultare costantemente il sito ufficiale dell’istituto per aggiornamenti sulle tempistiche di riapertura. L’amministrazione scolastica ha ringraziato la comunità per la collaborazione durante il periodo di sospensione delle attività.