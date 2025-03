FOGGIA – “Oggi Carpino perde un altro dei suoi pilastri, un uomo che ha rappresentato una colonna portante della nostra comunità: Michele Barbaduomo.

Sin da piccolo, Michele si è contraddistinto per la sua incrollabile fede e, in particolare, per il suo profondo credo verso San Rocco Pellegrino a cui ha dedicato gran parte della sua vita.

È stato tra i primi fondatori della Confraternita di San Rocco, impegnandosi con dedizione a trasmettere alle nuove generazioni l’amore per la tradizione, il culto e i valori di solidarietà e devozione.

Con passione e determinazione, ha lavorato per ampliare e rafforzare la Confraternita, orientandola sempre più verso la fede e verso una crescita spirituale che unisse passato e presente.

La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per tutti noi, ma il suo insegnamento e il suo esempio continueranno a vivere nel cuore della nostra comunità.

Il direttivo della Pro Loco e tutti i soci esprimono profonda vicinanza e cordoglio alla famiglia Barbaduomo in questo momento di dolore”.

IL PRESIDENTE MICHELE SIMONE, IL VICE PRESIDENTE MICHELE RUSSI E IL CONSIGLIO DIRETTIVO.