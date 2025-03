Policlinico di Foggia, investimenti per oltre 180 milioni: il piano di riqualificazione edilizia per il 2025

Il Policlinico di Foggia si prepara a un’importante fase di trasformazione con un ambizioso piano di investimenti edilizi previsti per il 2025. Nella relazione economica al bilancio preventivo, a firma del direttore generale facente funzioni, la dottoressa Elisabetta Esposito, viene delineato un programma di interventi per l’adeguamento alle normative antisismiche, impiantistiche e antincendio. Uno degli interventi più significativi riguarda la riqualificazione del Monoblocco, che prevede la demolizione della struttura esistente e la costruzione di un nuovo corpo d’ingresso, destinato a diventare il polo di connessione dell’intera area ospedaliera. Il progetto include anche la realizzazione di un auditorium da 400 posti e la sistemazione delle aree esterne. L’importo complessivo dell’intervento ammonta a 64 milioni di euro (Lotto 1) finanziati nell’ambito dell’Accordo di Programma ex art. 20 della Legge n. 67/1988. Per il Lotto 2, sono stati stanziati 7 milioni di euro attraverso finanziamenti regionali del Fondo Sviluppo e Coesione.

Per il 2025 è previsto un esborso di 15 milioni di euro, destinati alla progettazione, all’avvio dei lavori e alla demolizione del Monoblocco. Altri interventi riguardano le strutture dell’area degli ex Ospedali Riuniti, con un progetto di riqualificazione della Piastra dei Laboratori, per un importo complessivo di 78 milioni di euro. Di questi, 34,8 milioni provengono dai finanziamenti ex art. 1, comma 95 della Legge n. 145/2018, mentre i restanti 43,2 milioni saranno candidati a finanziamenti ex art. 20 della Legge n. 67/1988. Per il 2025 sono previsti pagamenti per 3 milioni di euro, destinati ai servizi tecnici di ingegneria. L’investimento coinvolge anche il presidio ospedaliero D’Avanzo, con un piano di riqualificazione degli ambulatori e dei laboratori per un totale di 24 milioni di euro, finanziati ex art.1, comma 95 della Legge n. 145/2018. Di questi, 2 milioni saranno utilizzati per servizi tecnici di ingegneria.

Nel 2025 sono inoltre previsti diversi interventi strategici, tra cui:

Completamento del Reparto Operatorio al 6° piano del Dipartimento Emergenza-Urgenza, per un importo di 3,2 milioni di euro , finanziati dalla Regione Puglia.

al 6° piano del Dipartimento Emergenza-Urgenza, per un importo di , finanziati dalla Regione Puglia. Realizzazione dell’Officina Trasfusionale Centralizzata presso il presidio ospedaliero “F. Lastaria” di Lucera, con un progetto del valore di 2,64 milioni di euro finanziati nell’ambito del Programma Regionale Puglia 2021-2027 Azione 8.4.

Il piano di riqualificazione include anche lavori per la ristrutturazione dei reparti di Ortopedia, Chirurgia e Neurochirurgia, con un finanziamento complessivo di 2,2 milioni di euro, a valere sul bilancio aziendale o su eventuali finanziamenti regionali del Fondo Sviluppo e Coesione. Inoltre, verrà realizzato il plesso radiologico del III Lotto di Neurochirurgia, per un investimento di 2,9 milioni di euro, anch’esso finanziato attraverso risorse aziendali o regionali. Con un investimento complessivo che supera i 180 milioni di euro, il Policlinico di Foggia si prepara a un rinnovamento strutturale senza precedenti, con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi sanitari e adeguare le infrastrutture agli standard di sicurezza e innovazione richiesti. Un piano ambizioso che guarda al futuro della sanità pugliese, garantendo ai cittadini strutture moderne ed efficienti.

Lo riporta foggiatoday.it