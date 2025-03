RITA GRASSO – LA BRAVA SARTA – COSTUMISTA DI MANFREDONIA

di franco Rinaldi

La sarta-costumista Rita Grasso è nata a Manfredonia nel 1947.

All’età di 12 anni, frequentò la sartoria della cugina Teresa Gelsomino detta “Nélle a sarte”, dalla quale apprese l’arte del cucito. Va ricordato che nel dopo guerra, a Manfredonia, molte ragazze, sin da piccola età, andavano nelle botteghe, gestite da brave sarte dette in loco “Samastre” o “Seamastre”, dove imparavano l’arte del taglio e del cucito. Era anche occasione per le ragazze, di acquisire un mestiere e nel contempo di guadagnare qualche soldino “u parauande”, quando andavano a consegnare alle clienti, i nuovi vestiti, cuciti nella sartoria.

Va detto, anche, che molte mamme, pagavano la maestra di cucito, con una piccola somma mensile, per la figlioletta, perché imparasse ”l’arte u cusì”, il mestiere di sarta.

La sarta Grasso, dopo l’apprendistato tenuto presso la sartoria di sua cugina Gelsomino, frequentò in seguito “a putoje” la sartoria gestita dal maestro-sarto Renzo Piccoli e infine, quella, della maestra sarta Concetta Rotondo. Certamente, come tutte le sartine, dopo l’apprendistato, incominciò a cucirsi i vestiti per se. Nel periodo di Carnevale, insieme alla cugina Gelsomino, confezionavano costumi di carnevale, quali: “a Terolose” (la Tirolese), pagliacci, pacchiane e pacchianelle, principesse, fatine ed altri.

Nel 1970, dopo il matrimonio, la sarta Grasso, si trasferì a Milano, dove suo marito, Peppino delle Noci, lavorava in qualità di tecnico elettronico industriale e dove nel contempo, suonava la chitarra in un affermato complesso musicale. Nella metropoli lombarda, la signora Grasso, continuò la sua attività di sarta. Nel periodo di carnevale, si dedicava esclusivamente a imbastire e cucire bellissimi costumi, non solo per i propri figli e i nipoti, ma anche per i conoscenti, che a lei si rivolgevano e le commissionavano costumi di carnevale.

Nel 1980, dopo il rientro a Manfredonia, la maestra di cucito Grasso, sempre durante il carnevale, riprese l’attività artigianale di “cusetrice”, nel realizzare bellissimi costumi, sia per le amiche e sia per i parenti. Quando, poi suo marito, riprese in loco, i contatti con gii amici costruttori di carri allegorici e di gruppi mascherati, lei intraprese a imbastire e a cucire, gratuitamente, straordinari costumi per grandi e per piccoli, che indossavano nel corso delle tradizionali Sfilate di Carnevale. Tuttora, durante il periodo di Carnevale, la sarta-costumista, Rita Grasso, confeziona ancora meravigliosi costumi per i nipoti, ma anche per i figli di amiche e per le insegnanti di scuole Primarie e Materne. Quest’ultimi, poi fatti indossare ai bambini, che partecipano alla stupenda Sfilata delle Meraviglie.

Va detto infine, che tuttora a Manfredonia, operano altre abili sarte, che continuano nel lavoro di questa antica arte del cucito. Va infine, ricordato, che a Manfredonia, hanno operato fino agli anni ’60-’70 del secolo scorso, anche eccezionali maestre ricamatrici. Ma di queste straordinarie artiste del ricamo, ne parlerò in un altro articolo.

FOTOGALLERY