Alla vigilia della sfida contro il Catania, mister Luciano Zauri fa il punto sulla situazione della squadra, annunciando alcune assenze importanti: “Oltre agli squalificati, non saranno della partita Mazzocco e Camigliano. Pazienza sta meglio, ma non è ancora in condizione di giocare”. L’allenatore sottolinea il lavoro svolto in settimana per correggere gli errori, in particolare sulle marcature in area di rigore.

Zauri affronta anche il tema del suo futuro a Foggia, lasciando aperta ogni possibilità: “Se la squadra va bene, è anche merito mio. Io sto bene qui, ma se non ci saranno le condizioni per proseguire, non perderò tempo e andrò via. Sono disponibile al confronto, il presidente può contattarmi quando vuole”.

Infine, l’allenatore rivolge un pensiero a Zdeněk Zeman, attualmente alle prese con problemi di salute: “Zeman è parte integrante della storia calcistica di Foggia e dell’affetto dei suoi tifosi. Spero che presto arrivino notizie positive”.

Lo riporta foggiacalciomania.com.