Bari scende in piazza per Zelensky: “Bullizzato dagli USA”

Sit-in nel centro murattiano con bandiere e cartelli

BARI, 2 marzo 2025 – Un mare di bandiere gialloblu, europee e italiane sventola in piazza Umberto a Bari. Decine di persone si sono riunite nel cuore della città per manifestare il loro sostegno al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo quello che gli organizzatori definiscono “un trattamento umiliante” ricevuto negli Stati Uniti.

Tra la folla, alcuni reggono cartelli con messaggi chiari: “Meglio essere senza la giacca che senza il cervello” recita uno striscione azzurro, mentre un altro, giallo, denuncia: “Trump gioca con la democrazia, noi difendiamo la libertà”.

A promuovere l’iniziativa è stata l’associazione “Uniti per l’Ucraina” di Bari, che ha chiamato a raccolta cittadini e attivisti per esprimere solidarietà al popolo ucraino. “Il nostro presidente è stato eletto democraticamente e merita rispetto – afferma una donna avvolta nella bandiera dell’Ucraina – e noi siamo qui per sostenerlo”.

Le tensioni sono esplose dopo l’incontro tra Zelensky e l’ex presidente statunitense Donald Trump, durante il quale, secondo i manifestanti, il leader ucraino sarebbe stato “bullizzato” e trattato con sufficienza. “Quanto accaduto nello Studio Ovale è stata una doccia fredda – commenta un altro attivista –. Chi pensavamo fosse il nostro più grande alleato ha mostrato tutt’altro volto”.

Il timore principale dei manifestanti è che un riavvicinamento tra Trump e il presidente russo Vladimir Putin possa compromettere il sostegno occidentale all’Ucraina. “Quando due dittatori si alleano, il futuro diventa imprevedibile”, afferma con voce tremante Nadia, una delle partecipanti al sit-in.

Non solo Bari: analoghe manifestazioni si sono svolte contemporaneamente in altre trenta città italiane, a dimostrazione di un sostegno diffuso alla causa ucraina. “Siamo indignati per quanto accaduto a Washington – dichiara Andrea Zazzera, dell’associazione organizzatrice – e scendiamo in piazza per ribadire che l’Ucraina non è sola”.

Il sit-in si inserisce in una mobilitazione più ampia volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di un’Europa compatta e di un rapporto con gli Stati Uniti basato sul rispetto reciproco. “Come sostenitori dell’Ucraina e dei valori europei – conclude Zazzera – confidiamo in un’Europa più unita e in una politica statunitense che non prevarichi gli Stati sovrani. Solo così potremo garantire all’Ucraina una pace giusta e duratura”.