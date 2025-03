Catania e Foggia si sfidano al Massimino: una partita per il riscatto

Un grande pomeriggio di calcio attende gli appassionati di sport al “Massimino”, dove oggi si incontrano Catania e Foggia in un match cruciale per entrambe le squadre. Le due realtà, storicamente importanti nel panorama calcistico italiano, sono chiamate a risollevarsi dopo un campionato finora pieno di difficoltà. Con 40 punti il Catania è in una posizione relativamente tranquilla, ma distante dalla vetta, mentre il Foggia, con 35 punti, è ancora alla ricerca di una collocazione più stabile nella zona playoff.

Il Catania si presenta alla partita dopo tre risultati utili consecutivi, che però non sono riusciti a soddisfare appieno l’ambiente: due pareggi contro Casertana e Team Altamura e la vittoria contro il Monopoli hanno lasciato l’amaro in bocca, specialmente per come si sono sviluppati i match contro le due squadre pugliesi. L’allenatore Rosario Toscano, nonostante le difficoltà, ha richiesto ai suoi giocatori di scendere in campo con la giusta determinazione. “L’atteggiamento è la cosa che conta di più – ha dichiarato Toscano nel prepartita – e in questo momento stiamo vivendo un’emergenza incredibile. Ma dobbiamo dare tutto, a prescindere dai problemi”.

La lista degli indisponibili è lunga e comprende giocatori importanti: Ierardi e Stoppa sono squalificati, mentre Behters, Celli, Dalmonte, Di Tacchio, Guglielmotti, Inglese e Sturaro non sono stati convocati per infortuni vari. A queste assenze si aggiungono quelle dell’ultimo minuto, con De Paoli, Quaini e Lunetta che hanno accusato febbre nei giorni precedenti. Nonostante tutto, il Catania si schiererà con il suo consueto 3-5-2, con Dini tra i pali e una difesa composta da Quaini, Del Fabro e Gega. In mezzo al campo, con il rientro di alcuni giocatori come Di Gennaro, Allegretto e Anastasio, Toscano dovrà fare attenzione alle condizioni fisiche dei suoi uomini, mentre in attacco, Montalto e De Paoli sono i principali candidati a partire titolari.

Il Foggia arriva al Massimino reduce dalla pesante sconfitta casalinga contro il Potenza, un risultato che ha scosso l’ambiente rossonero. Il mister Zauri, tuttavia, ha fiducia nella capacità dei suoi ragazzi di reagire. “Andare a Catania vuol dire affrontare una squadra forte, che ha disputato un campionato importante, a differenza nostra. Vogliamo dimostrare di essere all’altezza”, ha dichiarato il tecnico. Anche per il Foggia, le assenze sono molteplici. Parodi e Felicioli sono squalificati dopo l’espulsione nel match contro il Potenza, e Emmausso è fuori per lo stesso motivo. A questi si aggiungono Mazzocco e Camigliano, che non sono stati convocati per infortuni. Una buona notizia per Zauri è il ritorno di Tascone, ma il mister dovrà scegliere chi sostituirà Felicioli sulla fascia sinistra, con Vezzoni che sembra essere l’opzione preferita. In attacco, Orlando è destinato a prendere il posto di Emmausso, con Sarr e Zunno a completare il tridente offensivo. Il Foggia si schiererà con il 4-3-3, con De Lucia tra i pali e una difesa composta da Silvestro, Salines, Dutu e Vezzoni.

Le probabili formazioni

Catania (3-5-2): Dini; Quaini, Del Fabro, Gega; Raimo, Frisenna, Jimenez, De Rose, Anastasio; Montalto, De Paoli. All. Toscano.

Foggia (4-3-3): De Lucia; Silvestro, Salines, Dutu, Vezzoni; Gala, Danzi, Tascone; Zunno, Sarr, Orlando. All. Zauri.

Arbitro: Mattia Ubaldi di Roma 1 (Miccoli/Meraviglia/Angelillo)

Il match di oggi si preannuncia ricco di emozioni, con entrambe le squadre che cercano il riscatto in una stagione che finora ha riservato più delusioni che soddisfazioni. Sarà fondamentale per entrambe le compagini mettere in campo l’atteggiamento giusto, nonostante le numerose assenze che condizionano le scelte tecniche. Il calcio, si sa, è imprevedibile: ci si può aspettare davvero di tutto.

