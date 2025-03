Crisi politica alla Provincia di Foggia: l’incarico a Graziamaria Starace provoca una spaccatura nella maggioranza

La Provincia di Foggia è attraversata da una profonda crisi politica, innescata dalla decisione del presidente Giuseppe Nobiletti di affidare un incarico triennale dal valore di 96.000 euro all’assessora al Turismo del Comune di Vieste, Graziamaria Starace. L’incarico, destinato a supportare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nei progetti provinciali, ha sollevato un’ondata di critiche all’interno della maggioranza di centrosinistra, scatenando una crisi amministrativa che rischia di destabilizzare ulteriormente il governo provinciale. La decisione del presidente Nobiletti ha trovato una forte opposizione nei gruppi consiliari del Partito Democratico (PD) e di “Con”, che hanno definito l’atto “politicamente e istituzionalmente inopportuno”. In una nota congiunta, i gruppi hanno annunciato l’uscita dalla maggioranza, dichiarando che “Nobiletti non ci rappresenta più” e chiedendo le sue dimissioni immediate.

La scelta di affidare un incarico di tale portata all’assessora Starace ha suscitato perplessità non solo per il valore economico dell’incarico, ma anche per le implicazioni politiche che una decisione simile comporta. La crisi politica ha avuto ripercussioni immediate sulla stabilità amministrativa della Provincia di Foggia, con l’approvazione del bilancio di previsione che è saltata a causa delle divisioni interne alla maggioranza. La mancata approvazione del bilancio ha messo in evidenza le difficoltà a mantenere una coesione politica e ha sollevato seri dubbi sulla capacità dell’attuale governo provinciale di proseguire il suo mandato con una maggioranza che ora appare sempre più frammentata. Nel frattempo, il centrodestra osserva con attenzione gli sviluppi della crisi politica, intravedendo la possibilità di acquisire un ruolo predominante nel futuro governo provinciale.

La disgregazione della maggioranza di centrosinistra potrebbe, infatti, aprire la strada a nuove alleanze e configurazioni politiche all’interno dell’ente provinciale. In questo scenario, il presidente Nobiletti potrebbe trovarsi in una posizione precaria, con crescenti pressioni per un passo indietro che sembrano inevitabili, soprattutto alla luce delle difficoltà a mantenere l’unità della sua coalizione. Al di là delle valutazioni politiche, la questione dell’incarico a Graziamaria Starace solleva dubbi sulla trasparenza e la correttezza dell’azione amministrativa. Nonostante non siano emerse prove dirette di interessi personali, la decisione di Nobiletti ha alimentato perplessità nell’opinione pubblica. In un momento in cui la fiducia nei confronti delle istituzioni è fondamentale, l’affidamento dell’incarico ha rischiato di minare ulteriormente la credibilità della Provincia di Foggia. Questo episodio ha contribuito a consolidare il senso di sfiducia verso un’azione amministrativa che sembra non privilegiare le legittime aspettative di trasparenza da parte dell’elettorato, ma piuttosto riflettere un modus operandi autoritario e autoreferenziale.

La gestione della crisi politica da parte di Giuseppe Nobiletti sarà determinante per il futuro della Provincia di Foggia. Il presidente si trova ora in una posizione difficile, con una maggioranza disgregata e le sue scelte politiche messe in discussione. Se non riuscirà a ricompattare il fronte di centrosinistra o a trovare nuovi alleati, la sua leadership potrebbe essere destinata a finire. La situazione si complica ulteriormente in vista delle prossime elezioni regionali, dove la candidatura di Graziamaria Starace, che sembrava in pectore, rischia di essere compromessa. La vicenda, quindi, rappresenta non solo un problema interno alla Provincia di Foggia, ma potrebbe avere ripercussioni più ampie sul panorama politico regionale. Il prossimo periodo sarà decisivo per comprendere se la crisi si risolverà con un ritorno alla stabilità o se segnerà l’inizio di una nuova fase di cambiamenti nella politica provinciale e regionale.

Lo riporta retegargano.it