I ladri, a quanto si è appreso, hanno forzato la cassaforte impossessandosi di monili in oro per un totale di 5 chili e 100mila euro in contanti.

Il colpo è stato messo a segno in un’abitazione della borgata di San Vito. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Volanti e della Polizia scientifica che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per cercare di risalire ai responsabili. Al vaglio degli inquirenti ci sono le immagini di impianti di videosorveglianza della zona.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA