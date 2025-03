Gargano Sacro: un viaggio tra spiritualità, natura e cultura

Dal 25 aprile al 1° maggio il Gargano tornerà a essere protagonista con la seconda edizione del cammino-evento di primavera, un itinerario di 120 km suddiviso in sette tappe che attraverserà alcuni dei luoghi più iconici e mistici del promontorio. Un’esperienza unica che, da Rignano Garganico fino a Vieste, permetterà di esplorare la biodiversità del territorio, le sue abbazie e i suoi paesaggi incontaminati. L’iniziativa, denominata “Gargano Sacro”, si propone come un percorso non solo fisico, ma anche interiore. Accompagnati da guide esperte, i partecipanti potranno immergersi in un viaggio tra parole e musica, ispirato dall’opera letteraria di René Daumal, “Il Monte Analogo. Romanzo d’avventure alpine non euclidee e simbolicamente autentiche”.

L’esperienza sarà ulteriormente arricchita dalle composizioni musicali di Michele Lobaccaro, che ha tratto ispirazione dal romanzo per il suo album “Navigazioni intorno al Monte Analogo”. Il progetto “Gargano Sacro” nasce con l’intento di costruire un itinerario culturale che colleghi siti storici e naturalistici, dalle necropoli pre-cristiane ai santuari, passando per abbazie e foreste secolari. Un percorso che si configura come un ponte tra passato e presente, capace di mettere in rete patrimonio culturale, natura e comunità locali.

L’iniziativa affonda le sue radici nel festival FestambienteSud e ha ricevuto il supporto della Fondazione Monti Uniti di Foggia e della Regione Puglia, nell’ambito del programma “Puglia Capitale Sociale 3.0”. Oltre ai cammini, il progetto prevede un censimento dei presidi culturali e naturalistici lungo il percorso, incontri con le comunità locali, una scuola di alta formazione sugli itinerari culturali e una serie di eventi volti a valorizzare il territorio e la sua storia.

Un’opportunità imperdibile per scoprire il Gargano da una prospettiva inedita, dove la bellezza del paesaggio si intreccia con la profondità della ricerca spirituale e culturale.

Lo riporta retegargano.it