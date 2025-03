Grace Campanile brilla al Campionato Regionale FIDESM: vice campionessa nella categoria Solo Latin

Molfetta, 1 marzo 2025 – Una giornata di emozioni e successi ha visto protagonista la piccola Grace Campanile al Campionato Regionale della FIDESM (Federazione Italiana Danza e Sport Musicali), svoltosi presso il palazzetto dello sport di Molfetta. La giovanissima ballerina, di appena sette anni, ha conquistato il secondo posto nella categoria Solo Latin 4/7 anni classe D, distinguendosi nelle discipline Samba, Cha Cha Cha e Rumba.

Un risultato straordinario per Grace, che si allena con dedizione presso la scuola di ballo Dirty Dancing di Manfredonia, recentemente trasferitasi in via Torre dell’Astrologo 49, nella sede della Mery J Style. Il suo talento e la sua passione sono guidati dal team Cerignola Dance, sotto la supervisione attenta e professionale dei maestri Laura Marinaro e Savino Cuocci, che con impegno e competenza la accompagnano nel suo percorso di crescita artistica.

Figlia d’arte, Grace ha ereditato la passione per il ballo dai suoi genitori, i maestri Gianluca Campanile e Maria Grazia Rano, ballerini di successo a livello nazionale e internazionale. Dopo aver raggiunto prestigiosi traguardi nella loro carriera agonistica, oggi Gianluca e Maria Grazia si dedicano alla formazione di giovani talenti nel mondo delle danze latino-americane, trasmettendo tecnica, disciplina e amore per questa affascinante disciplina.

Il risultato ottenuto da Grace è ancora più sorprendente se si considera che la piccola ballerina si è preparata per soli quattro mesi prima della competizione. Un traguardo che evidenzia non solo il suo innato talento, ma anche la qualità della preparazione ricevuta. Con il titolo di vice campionessa regionale, Grace ha già lasciato il segno nel panorama della danza sportiva e ora guarda con entusiasmo ai prossimi appuntamenti competitivi, pronta a vivere nuove emozionanti esperienze.

Per chi fosse interessato ad avvicinarsi al mondo della danza sportiva, è possibile rivolgersi direttamente ai maestri Gianluca Campanile e Maria Grazia Rano o visitare la sede della scuola di ballo Dirty Dancing. La danza non è solo sport, ma un’arte capace di emozionare e far sognare: il viaggio di Grace è solo all’inizio, e il suo futuro promette grandi soddisfazioni.