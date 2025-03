Un drammatico incidente stradale si è verificato nella mattinata di domenica 2 marzo lungo la strada provinciale 141, nel tratto che collega Zapponeta a Margherita di Savoia, tra le province di Foggia e Barletta-Andria-Trani. Il bilancio del sinistro è tragico: una persona ha perso la vita e diverse altre sono rimaste ferite, alcune in modo grave.

L’incidente, avvenuto intorno alle ore 9:00, ha coinvolto cinque autovetture che, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate violentemente in un punto particolarmente critico della strada. L’impatto è stato devastante, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Manfredonia, che hanno operato senza sosta per estrarre i feriti dalle lamiere contorte delle auto.

Tra i feriti si registra una bambina in gravi condizioni, che è stata tempestivamente trasportata in elisoccorso presso un ospedale di Foggia per ricevere le cure necessarie. Anche gli operatori sanitari del 118 sono intervenuti rapidamente, prestando soccorso ai feriti e disponendo il trasferimento urgente negli ospedali della zona per garantire loro le migliori cure possibili.

Le forze dell’ordine, accorse sul luogo del disastro, hanno avviato immediatamente i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e individuare eventuali responsabilità. La strada provinciale 141 è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e per permettere agli inquirenti di effettuare i necessari accertamenti.

La notizia ha destato grande sgomento nelle comunità locali, profondamente colpite dall’ennesima tragedia sulle strade della zona. La provinciale 141, infatti, è già stata teatro di numerosi incidenti in passato, a causa delle sue caratteristiche strutturali e dell’elevato traffico veicolare che la percorre ogni giorno.

Al momento, le autorità stanno lavorando per chiarire le cause precise dell’incidente, valutando anche l’eventuale coinvolgimento di fattori esterni come le condizioni meteo, la velocità dei veicoli o eventuali manovre azzardate. Solo al termine delle indagini si potranno trarre conclusioni definitive e, se necessario, adottare misure per prevenire ulteriori tragedie simili.

Lo riporta videoandria.com