L’Audace Cerignola ha sconfitto il Trapani 1905 con un 1-0 nella 29ª giornata del Campionato di Serie C, Girone C.

Una battuta d’arresto per la squadra di mister Torrente, che ha visto la rete della vittoria per i padroni di casa arrivare al 6′ del primo tempo grazie a Capomaggio.

Il Trapani è sceso in campo con Ujkaj in porta, Celiento, Malomo, Silvestri e Benedetti in difesa, Ciotti, Segberg e Toscano a centrocampo, mentre Ciuferri e Piovanello sono stati schierati ai lati di Gennaro Anatriello.

Nel primo tempo, i granata non sono riusciti a concretizzare le poche occasioni create, mentre il Cerignola ha avuto un buon avvio di partita. Al 6′, un errore di Silvestri che ha anticipato malamente Coccia ha portato a un calcio di rigore: Capomaggio non ha sbagliato, spiazzando Ujkaj.

Il Trapani ha reagito nella ripresa e al 68′ Piovanello ha avuto un’azione pericolosa, ma è stato fermato irregolarmente da Martinelli. Nonostante le proteste, il direttore di gara, Andrea Zanotti di Rimini, ha giudicato il tutto regolare.

Lo riporta AntennaSud.com