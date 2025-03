MANFREDONIA (FOGGIA) – “Rimossa la propaganda spicciola di quest’amministrazione – che attribuisce, negli ambiti più disparati, connotazioni leggendarie ad interventi di carattere meramente ordinario, peraltro, reiterati di anno in anno, da tempo immemore – le immagini, impietose, restituiscono l’effettivo stato dell’arte.

In questo caso, intendiamo segnalare le pessime condizioni del verde pubblico.

In particolare, da una parte,all’interno dello spazio, delimitato da via Gabriele D’Annunzio e via Giovanni Verga, alle latitudini estreme di Monticchio; e dall’altra, in Piazza Eroine sconosciute, nel cuore pulsante dell’abitato.

In periferia e nel centro della Città, non muta nulla, prevalendo incuria ed inesistente manutenzione, seppure minima, con vegetazione totalmente trascurata, che si trasforma in ricettacolo di rifiuti ed alberi visibilmente decadenti”.

Lo riporta un post dei consiglieri comunali di Forza Italia.