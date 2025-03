Milan, "oltre il ridicolo": la Curva Sud dichiara guerra alla squadra

Milan allo sbando. E tifoseria infuriata: la Curva Sud, cuore del tifo ultras, ha annunciato una protesta per la partita contro la Lazio, questa sera alle 20.45 a San Siro. Gli ultras hanno comunicato che entreranno allo stadio con 15 minuti di ritardo, lasciando vuoto il settore per il primo quarto d’ora di gioco.

In un durissimo comunicato diffuso sui social, la Curva Sud ha espresso il proprio disappunto per la stagione attuale, definendola “già ai titoli di coda” nonostante sia solo l’inizio di marzo. I tifosi hanno sottolineato che restano solo i due derby di Coppa Italia per tentare di salvare la dignità della squadra o per confermare un fallimento totale.

Le critiche si sono estese anche alla dirigenza del club, accusata di essere “totalmente invisibile” e di aver preso decisioni discutibili, come l’eliminazione della figura del direttore sportivo. Inoltre, la gestione dell’immagine del Milan è stata affidata a collaboratori che, secondo la Curva Sud, si sono distinti solo per “travestimenti o interviste che vanno oltre il ridicolo”. Parole pesantissime, quelle della Curva Sud, che da tempo contesta la società. Contestazione che dopo le ultime performance sconcertanti ha colpito anche la squadra. Per Sergio Conceiçao, mister già all’angolo, il contesto in cui muovere si fa sempre più drammatico.

Lo riporta LiberoQuotidiano.it