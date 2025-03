Moto finisce contro un’auto parcheggiata: due ragazzi muoiono sul colpo

Due giovani motociclisti hanno perso la vita in un tragico incidente avvenuto nella notte tra l’1 e il 2 marzo 2025 a Catania. Il drammatico schianto si è verificato in via Trieste, una delle strade centrali della città. Le vittime sono un ragazzo di 24 anni, originario di Catania, e un giovane romano di 25 anni. Entrambi erano in sella a una moto di grossa cilindrata quando, per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo si è violentemente schiantato contro un’auto parcheggiata lungo la strada. L’impatto è stato devastante e non ha lasciato loro scampo.

L’allarme è stato lanciato immediatamente dai residenti della zona, svegliati dal forte boato provocato dalla collisione. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma, nonostante i tentativi di rianimazione, per i due giovani non c’era più nulla da fare. I corpi sono stati trovati a diversi metri di distanza dal punto dell’impatto, segno dell’enorme forza con cui la moto ha urtato l’auto.

Gli agenti della polizia e i vigili urbani di Catania si sono occupati dei rilievi e delle indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. Secondo le prime ipotesi, il conducente della moto potrebbe aver perso il controllo del mezzo a causa dell’alta velocità o di un ostacolo improvviso. Tuttavia, non si esclude neanche la possibilità di un guasto meccanico o di un malore del guidatore. Le autorità stanno analizzando eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona per ottenere ulteriori dettagli utili alle indagini.

I familiari e gli amici delle vittime sono stati avvisati e hanno raggiunto il luogo della tragedia in preda alla disperazione. Il dolore è palpabile tra chi li conosceva: entrambi i giovani erano appassionati di motori e amavano la velocità, ma nessuno avrebbe mai immaginato un epilogo tanto tragico. La comunità locale è sotto shock per l’accaduto e sui social network sono già numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza alle famiglie.

Gli inquirenti stanno valutando anche le condizioni della strada al momento dell’incidente. Via Trieste, pur essendo una strada centrale e trafficata, presenta alcuni punti critici che potrebbero aver contribuito allo schianto. Alcuni residenti lamentano da tempo la scarsa illuminazione e la pericolosità di alcune curve, mentre altri ipotizzano che la presenza di buche o di asfalto irregolare possa aver giocato un ruolo nella perdita di controllo della moto.

Lo riporta l’Ansa.