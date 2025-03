Nella notte tra l’1 e il 2 marzo, una violenta rissa ha coinvolto due gruppi di giovani in piazza Marina, a Barletta, causando il ferimento di sei persone di età compresa tra i 19 e i 27 anni. L’episodio, avvenuto all’uscita di un locale, ha visto il coinvolgimento di una decina di individui e si è concluso con l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi sanitari.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dai carabinieri, il caos sarebbe iniziato quando un’auto, con a bordo alcuni individui, ha tentato di investire un gruppo di ragazzi appena usciti dal locale. Questo gesto ha scatenato una reazione immediata, dando il via a un inseguimento che è degenerato in un violento scontro fisico.

I due gruppi si sono affrontati con calci, pugni e schiaffi in mezzo alla piazza, sotto gli occhi attoniti di alcuni passanti. La situazione è rimasta fuori controllo per diversi minuti prima che qualcuno allertasse le forze dell’ordine. All’arrivo dei carabinieri e degli operatori sanitari del 118, la rissa si era in parte placata, ma sei persone necessitavano di cure mediche a causa delle contusioni e delle ferite riportate.

I feriti sono stati soccorsi sul posto dal personale del 118 e successivamente trasportati al Pronto Soccorso dell’ospedale Dimiccoli di Barletta. Fortunatamente, nessuno di loro ha riportato lesioni gravi e le prognosi non superano i pochi giorni. Dopo le medicazioni, tutti sono stati dimessi senza necessità di ricovero.

Nel frattempo, i carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti e identificare tutti i responsabili. Fondamentale, in questo senso, sarà l’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona. Gli inquirenti stanno cercando di comprendere le motivazioni alla base dello scontro e di verificare eventuali precedenti tra i gruppi coinvolti.

L’episodio ha generato preoccupazione tra i residenti della zona, che denunciano un crescente senso di insicurezza nelle ore notturne, soprattutto nei pressi dei locali notturni. Non è il primo caso di violenza segnalato nel centro cittadino, e gli abitanti chiedono maggiori controlli per prevenire il ripetersi di simili episodi.

Le autorità hanno assicurato che le indagini proseguiranno senza sosta e che verranno adottate misure adeguate per garantire la sicurezza pubblica. Al momento, non si esclude che possano essere individuati ulteriori responsabili, con conseguenti provvedimenti nei loro confronti.

La vicenda ha riacceso il dibattito sulla necessità di un maggiore presidio delle forze dell’ordine nelle zone più frequentate dai giovani durante il fine settimana, al fine di prevenire episodi di violenza e garantire un ambiente più sicuro per tutti.

Lo riporta l’ANSA.