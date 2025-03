Pirossigeno Cosenza travolge il Manfredonia: vittoria cruciale per la salvezza

Vittoria pesantissima per la Pirossigeno Cosenza, che nella 21esima giornata del campionato di Serie A di futsal espugna il PalaScaloria con un netto 5-2 ai danni del Vitulano Drugstore Manfredonia. Un successo dal valore doppio per i calabresi, che non solo si rilanciano in chiave salvezza, salendo in quartultima posizione in zona play-out, ma trovano anche il primo trionfo sotto la guida di Daniel Ibañes, subentrato in panchina a Leo Tuoto. A decidere l’incontro sono le reti di Pedrinho e le doppiette di Cabeça e del rientrante Trentin. Avvio aggressivo degli ospiti, che sfiorano il vantaggio con un colpo di testa di Cabeça su assist millimetrico di Del Ferraro, ma il portiere Caio si oppone con sicurezza.

Il numero uno del Manfredonia si ripete poco dopo con un intervento decisivo sulla conclusione ravvicinata di Marchio. Al 6’, però, sono i padroni di casa a sbloccare il risultato con un episodio sfortunato per la Pirossigeno: Canal batte una rimessa laterale e Del Ferraro, nel tentativo di respingere, devia involontariamente il pallone nella propria rete. La reazione dei rossoblù è immediata e porta alla rete dell’1-1 firmata da Pedrinho, che insacca su una corta respinta di Caio dopo un tiro insidioso di Felipinho. La gioia degli ospiti dura poco: Barbieri riporta avanti il Manfredonia con un tiro preciso che sorprende Del Ferraro. Ma la squadra di Ibañes non molla e al 13’ trova il nuovo pareggio con una perla di Cabeça, che con una conclusione potente fulmina il portiere avversario. Lo stesso bomber brasiliano concede il bis al 16’, firmando la rete del sorpasso con un altro destro imparabile. Il primo tempo si chiude sul 3-2 per la Pirossigeno, con Del Ferraro provvidenziale nel negare il pari ad Andrè Ferreira.

Nel secondo tempo, il Manfredonia tenta la reazione con Canal, ma Del Ferraro risponde presente, mantenendo i suoi in vantaggio. I sipontini spingono alla ricerca del pari e Murgo, da posizione defilata, colpisce il palo. La Pirossigeno difende con ordine e colpisce in ripartenza: Cabeça costringe Caio a un difficile intervento di piede, mentre Trentin, rientrato dopo un lungo infortunio, trova il gol del 4-2 con un tocco preciso a sei minuti dal termine. Nel finale, il Manfredonia si sbilancia in avanti con il powerplay, ma la strategia non paga: Trentin ne approfitta per chiudere i conti con la rete del definitivo 5-2, insaccando a porta vuota dopo una palla recuperata.

Con questa vittoria, la Pirossigeno Cosenza supera in classifica proprio il Vitulano Drugstore Manfredonia e l’Italservice Pesaro, alimentando le proprie speranze di permanenza in Serie A. Ora il campionato si ferma per la sosta, ma alla ripresa i calabresi saranno attesi da un’altra sfida chiave per la salvezza: la sfida casalinga contro la Feldi Eboli.

