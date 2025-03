La corsa alle elezioni regionali in Puglia entra nel vivo con il centrodestra determinato a presentare un candidato unitario, in grado di compattare tutte le forze della coalizione per puntare alla vittoria. A ribadirlo è stato il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, durante un evento del coordinamento cittadino di Forza Italia Giovani a Bari.

“La prospettiva per il centrodestra è quella di individuare un candidato largamente condiviso, su cui convergano tutte le anime della coalizione, per affrontare una sfida ancora tutta aperta. La politica è dinamica e veloce, nulla è deciso in partenza”, ha dichiarato Sisto, sottolineando come l’obiettivo sia restituire la guida della Regione alla coalizione attualmente al governo del Paese.

Il nodo della candidatura resta al centro del dibattito, ma l’esponente di Forza Italia ha insistito sulla necessità di un approccio unitario. “Decaro è sicuramente un candidato forte e ingombrante, ma questo non significa che la partita sia chiusa. La scelta di chi guiderà il nostro schieramento non deve essere il frutto di una singola forza politica, ma di una decisione condivisa tra Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega. Solo con un grande gioco di squadra possiamo puntare a riconquistare la Regione”, ha affermato.

Sisto ha poi posto l’accento sulla nuova generazione di militanti di Forza Italia, definendoli “una risorsa fondamentale per il futuro della politica pugliese”. “I giovani del nostro partito sono in gamba, motivati e pronti a lavorare per far crescere ulteriormente un movimento che si è sempre distinto per coerenza e solidità nei suoi valori. Il loro impegno può essere determinante per diffondere entusiasmo e coinvolgimento, soprattutto in una città come Bari, che negli ultimi anni non ha dato una buona prova di amministrazione”, ha aggiunto il viceministro.

Proprio sulla gestione amministrativa del capoluogo pugliese, Sisto ha mosso critiche severe, evidenziando come alcune aree cittadine siano state sottoposte a commissariamento, segno di una gestione non ottimale. “Anche se il Comune non è stato sciolto, alcune parti dell’attività amministrativa hanno subito interventi di commissariamento. Inoltre, le zone rosse dimostrano quanto la città sia ancora insicura e bisognosa di un cambiamento”, ha sottolineato.

In questo contesto, la sfida politica si fa ancora più accesa. “L’obiettivo è creare le condizioni per un nuovo corso politico che possa garantire alla coalizione di centrodestra la possibilità di governare non solo a livello nazionale, ma anche in Puglia e a Bari”, ha concluso Sisto, lasciando intendere che la battaglia elettorale è solo all’inizio e che la scelta del candidato sarà cruciale per determinare l’esito della competizione.