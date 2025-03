Ritrovato il corpo della babysitter scomparsa: il compagno fermato per omicidio - ANSA

Ritrovato il corpo della babysitter scomparsa: il compagno fermato per omicidio

Milano – Il cadavere di Jhoanna Rivas, la babysitter scomparsa a fine gennaio, è stato rinvenuto nelle acque del fiume Adda, nei pressi di Zelo Buon Persico. A segnalare la presenza del corpo e di un borsone accanto alla riva sono stati alcuni passanti, permettendo l’intervento immediato dei sommozzatori dei vigili del fuoco e dei carabinieri del Nucleo investigativo di Milano.

Le indagini, già da settimane concentrate sull’ex compagno della donna, Gonzales Rivas, hanno portato al fermo dell’uomo, accusato di omicidio.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’uomo aveva denunciato la scomparsa della compagna solo sette giorni dopo l’ultimo avvistamento, tentando di far credere a un allontanamento volontario. Tuttavia, la prima segnalazione era già stata effettuata dalla datrice di lavoro della vittima, insospettita dalla sua improvvisa assenza.

La Procura ha ricostruito le ultime ore della donna, evidenziando come quella sera fosse scoppiata una lite tra i due, probabilmente legata alla volontà di Gonzales Rivas di iniziare una nuova relazione con una donna residente in El Salvador, per la quale aveva già organizzato il trasferimento a Milano.

Le prove raccolte hanno smontato la versione iniziale dell’uomo, che aveva parlato di un gioco erotico finito in tragedia. Gli inquirenti ritengono invece che Jhoanna sia stata uccisa con un coltello o strangolata a mani nude.

Dopo il delitto, avvenuto il 25 gennaio, il presunto omicida avrebbe occultato il corpo in un canale vicino a Cassano d’Adda, senza indicare con precisione il punto esatto, cercando così di depistare le indagini. Tuttavia, gli inquirenti non hanno mai creduto alla sua ricostruzione e, grazie all’analisi delle chat e delle testimonianze raccolte, hanno individuato il movente del femminicidio.

Un dettaglio emerso dalle indagini suggerisce inoltre che Gonzales Rivas potrebbe aver trasportato il corpo in un altro luogo nelle ore successive all’omicidio, probabilmente per ostacolare le ricerche. La corrente del fiume avrebbe poi trascinato il cadavere fino a Zelo Buon Persico, dove è stato rinvenuto dopo settimane di indagini serrate.

Il ritrovamento ha segnato un punto di svolta nell’inchiesta, con la presenza sul posto dei magistrati delle procure di Lodi e Milano. Ora, con il fermo del compagno della vittima e il recupero del corpo, l’indagine entra in una nuova fase, mentre gli inquirenti lavorano per ottenere piena giustizia per Jhoanna Rivas.

Lo riporta l’Ansa.