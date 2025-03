Dragaggio porto Barletta, Caracciolo: "Fine dei lavori entro il 15 maggio, c'è la soluzione per i sedimenti contaminati"

“Il dragaggio del fondale del porto di Barletta si dovrebbe concludere entro il 15 maggio. La rimozione dei sedimenti non contaminati è terminata, ora si dovrà procedere a quella dei sedimenti contaminati che saranno conferiti in una cassa di colmata nel porto di Bari”. Così il consigliere regionale del Partito Democratico, Filippo Caracciolo a margine di un’audizione da lui convocata in V commissione per fare il punto della situazione.

“Secondo quanto emerso dalla commissione – afferma Caracciolo – la rimozione dei sedimenti non contaminati è terminata. Si attende ora l’avvio dei lavori per i sedimenti contaminati che, ed è questa la più grande novità, saranno depositati nella cassa di colmata utilizzata nel porto di Bari per smaltire i sedimenti del dragaggio di Marisabella. Grazie ad un lavoro sinergico messo in atto dall’Autorità portuale del Mare Adriatico Meridionale si è arrivati a questa soluzione che dovrebbe essere quella definitiva. La rimozione dei sedimenti contaminati avrà una durata di 10 giorni e dall’Autorità portuale ho ricevuto rassicurazioni sul rispetto del termine del 15 maggio per la definitiva chiusura dei lavori. Quest’ultima è una condizione fondamentale da rispettare per non prolungare troppo le operazioni. Oltre il 15 maggio, infatti, si incorrerebbe nello stop imposto da un’ordinanza della Capitaneria di Porto che, nel rispetto delle norme, vieta lo svolgimento di lavori nel corso della stagione estiva”.

“Nel corso della commissione – aggiunge Caracciolo – sono stati anche forniti dettagli circa i lavori di allungamento dei moli foranei, fondamentali per non rendere inutile il dragaggio. La particolare conformazione del porto di Barletta, infatti, necessita di questo ulteriore intervento per non ritrovarsi, tra 5-6 anni, con un fondale nuovamente coperto di detriti. L’appalto per l’allungamento dei moli foranei è stato assegnato qualche settimana fa, per il via dei lavori si attende di comprendere gli esiti di un possibile ricorso che, ad oggi, non è stato però ancora depositato. La commissione si aggiornerà tra due mesi. Continuerò a vigilare affinché vengano rispettati i tempi di realizzazione di opere che la città di Barletta e tutto il territorio attendono da ormai 10 anni”.