MANFREDONIA (FOGGIA) – Un comitato per una tratta ferroviaria, quella della Foggia-Manfredonia, abbandonata e dismessa.

E’ quello a cui hanno dato vita alcune associazioni.

Chiedono l’elettrificazione, così come avvenuto per la Foggia-Lucera e che il servizio funzioni tutto l’anno, con il duplice utilizzo per passeggeri e merci.

Hanno deciso di fare squadra, allontanando idee e connotazioni partitiche dall’iniziativa, presentata nell’aula consiliare del Comune di Foggia.

Due città che provano a mettersi insieme.

Non capita tutti i giorni in un territorio che è atavicamente restio a fare sinergia e sistema.

Il tempo delle divisioni, almeno su questo versante, pare finito.

Uniti per riavere la funzionalità del tratto ferroviario ma anche per altre battaglie, come quella dell’inquinamento del Golfo di Manfredonia.

Lo riporta telesveva.it