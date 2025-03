Manfredonia avvia presa in consegna area demaniale marittima, ex cantiere Zammarano: "svolta per il fronte mare"

In una seduta regolarmente convocata presso il Palazzo di Città, la Giunta Comunale ha deliberato, con voto unanime, l’avvio della procedura ex art. 34 del Codice della Navigazione per la presa in consegna di un’area del demanio marittimo destinata a usi pubblici.

La decisione, assunta durante la seduta n. 47 tenutasi alle ore 13.15, si inserisce in un ambizioso progetto di riqualificazione del fronte mare, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo turistico, commerciale, produttivo e culturale dell’area cittadina.

L’atto di indirizzo sottolinea come il Comune di Manfredonia intenda valorizzare il collegamento tra città e porto, puntando in particolare sulla zona prospiciente l’abitato antico. Tale area, già interessata da interventi mirati alla creazione di parcheggi pubblici nell’ambito del progetto “Lama Scaloria”, rappresenta ora l’opportunità di espandere ulteriormente i servizi di interesse pubblico, quali piazze, aree di sosta e strutture funzionali alla promozione territoriale e al miglioramento della mobilità.

La deliberazione evidenzia che, ad oggi, non risultano disponibili aree comunali idonee a soddisfare queste esigenze; tuttavia, nell’area di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico e Meridionale, è individuata una porzione censita al Foglio 143, con le particolari p.lle 5829 (in parte), 7057 (in parte), 5830, 5831 e 5832. Quest’area, situata a ridosso dell’abitato storico, presenta caratteristiche urbanistiche favorevoli per essere destinata a servizi pubblici e, in particolare, per integrare gli spazi già assegnati alla viabilità e al parcheggio.

Nel dettaglio, la Giunta ha rilevato che all’interno dell’area esaminata sussistono due manufatti in muratura, censiti nelle p.lle 5830 e 5831, che risultano potenzialmente adatti ad ospitare attività legate all’igiene pubblica e ad altre funzioni di controllo e promozione territoriale. Al contrario, un manufatto in metallo, situato nella p.lla 5832 e tipico delle zone industriali, non si presta alle finalità pubbliche previste e dovrà essere rimosso prima che l’area venga formalmente presa in consegna dall’Ente.

L’atto di indirizzo, redatto senza necessità di pareri tecnici di regolarità contabile, incarica il Dirigente del VI Settore “Urbanistica e Sviluppo Sostenibile”, insieme all’Ufficio Demanio e Patrimonio e agli altri Settori eventualmente competenti, di predisporre gli atti propedeutici alla richiesta di presa in consegna ex art. 34 del Codice della Navigazione. La procedura mira a rendere l’area, attualmente sotto la giurisdizione dell’Autorità di Sistema Portuale, uno spazio fruibile per la collettività, contribuendo a migliorare il decoro urbano e a sostenere la riqualificazione complessiva del fronte mare.

Il progetto si inserisce in una strategia di sviluppo integrato, volta a trasformare il territorio in un polo attrattivo per nuove attività commerciali e culturali. Tra le iniziative correlate, sono previsti interventi per la realizzazione di piazze e parcheggi, in grado di favorire una migliore viabilità e di aumentare la qualità della vita dei cittadini. L’azione della Giunta Comunale si configura, quindi, come un tassello fondamentale per il rinnovamento dell’identità urbana di Manfredonia, in cui il demanio marittimo diventa risorsa strategica per il benessere e la crescita economica del territorio.

Il provvedimento, dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma IV, del D. Lgs. n. 267/2000, rappresenta il via libera per una serie di interventi che mirano a integrare le funzioni sociali ed economiche della città con la valorizzazione del patrimonio marittimo. Con questa decisione, l’Amministrazione Comunale intende non solo rispondere alle attuali esigenze di mobilità e sicurezza urbana, ma anche creare le basi per un futuro sviluppo sostenibile che rafforzi il legame tra il centro storico e il fronte mare.

A cura di Michele Solatia.