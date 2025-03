Durante la seduta regolarmente convocata presso il Palazzo di Città, la Giunta Comunale ha approvato, con voto unanime, l’atto di indirizzo per il servizio di mensa destinato agli alunni delle scuole dell’infanzia statale per l’anno scolastico 2025/2026. L’iniziativa, discussa alle ore 13.15, ribadisce l’impegno dell’Amministrazione comunale nel garantire un valido supporto nutrizionale ed educativo, ritenuto fondamentale per promuovere il diritto allo studio e migliorare le condizioni di apprendimento fin dalla prima infanzia.

Il provvedimento si inserisce in un contesto in cui il servizio di mensa, sospeso solo temporaneamente per le conseguenze dell’emergenza sanitaria da Covid-19, rappresenta ormai da anni uno strumento imprescindibile per le famiglie e per il sistema scolastico locale. La decisione, derivante dalla deliberazione n. 151 del 10/10/2023 e dalla successiva determinazione n. 1703 del 11/10/2024, aveva già portato all’aggiudicazione, a seguito di procedura di evidenza pubblica, del “Servizio di Ristorazione Scolastica” alla Ditta GAM SRL per un triennio che comprende gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027.

Nella seduta odierna, la Giunta, presieduta dal Sindaco Domenico La Marca e affiancata dagli Assessori – Sara Delle Rose, Giovanna Laura P. Simone, Cecilia P. Gentile, Matteo A Valente, Maria Teresa P. Mansueto, Giovanni P. Valentino e Mariarita A. Schiavone – ha esaminato la nota pervenuta il 20 febbraio (acquisita al protocollo n. 9450 il 21/02/2025) nella quale i Dirigenti scolastici hanno ribadito la necessità di confermare l’impegno finanziario dell’Amministrazione per garantire la continuità del servizio mensa. Tale conferma è ritenuta essenziale per procedere, entro il 3 marzo 2025, con la richiesta all’Ufficio dell’Ambito territoriale di Foggia, finalizzata all’istituzione nell’organico di classi di scuola dell’infanzia a tempo pieno per l’anno scolastico 2025/2026.

La deliberazione odierna riafferma quanto già espresso con la precedente determinazione del Commissario Straordinario, n. 18 del 27/02/2024, e si fonda sulla competenza attribuita all’ente ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 267/2000. Inoltre, il provvedimento ha ottenuto il parere favorevole dei Dirigenti responsabili, che ne hanno attestato la regolarità tecnica e contabile, conformemente all’art. 49, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL).

L’atto di indirizzo, redatto con spirito di continuità e urgenza, prevede l’incarico a tutti gli uffici competenti di predisporre gli atti e le misure operative necessarie per l’erogazione del servizio mensa nel prossimo anno scolastico, nel rispetto delle disponibilità finanziarie previste nel bilancio comunale. Con questa decisione, il Comune di Manfredonia intende garantire che il servizio mensa continui a rappresentare un pilastro fondamentale del sistema di welfare scolastico, contribuendo sia alla salute degli alunni sia al loro percorso educativo.

L’intervento dell’Amministrazione si inserisce in un quadro più ampio di politiche orientate a sostenere il diritto allo studio e a promuovere condizioni di benessere per la comunità scolastica. Il servizio mensa, infatti, non è solo un supporto nutrizionale: esso assume anche una funzione educativa, favorendo l’integrazione, la socializzazione e il rispetto delle regole alimentari, elementi che contribuiscono allo sviluppo armonico dei bambini.

Con l’adozione del provvedimento n. 48 della seduta del 28 febbraio 2025, la Giunta Comunale di Manfredonia ribadisce il proprio impegno nel garantire servizi essenziali per la collettività, assicurando continuità e qualità nell’offerta formativa delle scuole dell’infanzia. La decisione si configura come una scelta responsabile e lungimirante, che intende investire nel futuro dei più piccoli e nel benessere delle famiglie, ponendo al centro della propria azione amministrativa il diritto all’istruzione e alla salute.

A cura di Michele Solatia.