“200 euro sono una cifra spropositata per un servizio del genere. Sapete quanto deve lavorare un operaio per guadagnare quella somma?”. Così a StatoQuotidiano.it un “turista” presente ieri a Manfredonia per il Carnevale.

Di seguito, la vicenda.

“Ieri, a Manfredonia, dopo aver pranzato in un locale, uscendo non ho più trovato l’auto (causa violazione norma codice stradale,ndr). Ma questo è niente rispetto a quello che mi è successo dopo. Vi racconto la mia disavventura.

Chiedendo informazioni ai vigili su come recuperare il veicolo, mi hanno indicato un centro convenzionato. Raggiungerlo è stato un’impresa, considerando che ero in vacanza per visitare il Carnevale e non conoscevo bene il posto. Era l’unico mezzo che avevo a disposizione.

Una volta arrivato al deposito, ho chiesto informazioni e mi sono trovato davanti un individuo che, con atteggiamento arrogante e in stretto dialetto, mi ha intimato di pagare 200 euro per riavere l’auto, aggiungendo che solo dopo avrei potuto saldare la multa. Inutile dire che, non avendo subito con me quella somma, è nato un acceso battibecco. Alla fine, sono riuscito a raccogliere i 200 euro e ho pagato, ma il peggio è venuto dopo: non mi è stata rilasciata alcuna ricevuta per il pagamento e, quando l’ho richiesta, sono stato anche insultato”, scrive il turista.

“Mi chiedo: perché non viene chiesta la ricevuta del parcheggio a chiunque debba pagare la multa, così da verificare questi abusi e prendere provvedimenti? Ieri c’erano decine di auto sequestrate da queste persone, per un giro di soldi enorme e probabilmente non dichiarato. Chi concede questi appalti si informa su come operano dopo? 200 euro sono una cifra spropositata per un servizio del genere. Sapete quanto deve lavorare un operaio per guadagnare quella somma?

Viene voglia di boicottare il Carnevale di Manfredonia e chi lo organizza senza alcuna regola, trattando i turisti come semplici bancomat. Ieri ho visto molte persone infuriate nel tentativo di riavere la propria auto, turisti che, dopo questa esperienza, non torneranno più e parleranno male della città.

Manfredonia è un posto bellissimo e ho incontrato persone straordinarie, ma ci tengo a ribadire che non sto contestando la mia infrazione, bensì il trattamento che ho subito da questi individui senza scrupoli.”

Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, le ditte ditte incaricate del servizio rimozioni veicoli su Manfredonia sono individuate ed inserite annualmente in un elenco predisposto dal Prefetto di Foggia; allo stesso modo, anche le tariffe sono disposte dalla Prefettura.

Solo ieri, 02 marzo 205, a cura degli agenti della Polizia locale di Manfredonia sono state effettuate 40 rimozioni e 140 sanzioni oltre al un’occupazione abusiva di suolo pubblico. Le sanzioni sono state elevate, oltre che per il divieto di sosta nel percorso sfilate, per intralcio, marciapiedi, disabili, attraversamenti personali.