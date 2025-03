Michele Bordo alla guida del Co.Re.Com. Puglia: un nuovo capitolo per le comunicazioni regionali

Il Consiglio regionale della Puglia ha eletto i nuovi membri del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.), l’organismo che svolge funzioni di regolazione, controllo e garanzia in materia di comunicazioni a livello territoriale. Tra i componenti nominati spicca Michele Bordo, ex deputato della Repubblica e figura di spicco della politica pugliese, che con 22 voti ha ottenuto la presidenza del comitato.

La votazione ha visto anche l’elezione di altri quattro membri: Marigea Cirillo, che con 23 voti è risultata la più votata; Giuseppe Pace, che ha ottenuto 14 voti; Annarita Gallo, in quota Azione, che ha raccolto 12 preferenze; e infine Mariateresa Amoruso, con 6 voti.

Il ruolo del Co.Re.Com. in Puglia

Il Comitato regionale per le comunicazioni è un organismo istituito presso il Consiglio regionale con l’obiettivo di garantire l’attuazione delle politiche di comunicazione sul territorio, nel rispetto delle normative nazionali e regionali. La sua funzione principale è quella di rappresentare un ponte tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) e il contesto locale, assicurando che le disposizioni e i regolamenti in materia di comunicazione vengano applicati correttamente nella regione.

Il Co.Re.Com. Puglia, oltre alle funzioni proprie previste dalle leggi statali e regionali, svolge compiti di supporto alla Regione, fornendo consulenza e assistenza in materia di telecomunicazioni, pluralismo dell’informazione e tutela degli utenti dei servizi radiotelevisivi e digitali. Inoltre, il comitato ha il compito di vigilare sul rispetto della normativa in tema di par condicio, garantendo l’equità nelle campagne elettorali e la correttezza dell’informazione.

La nomina di Michele Bordo: esperienza e competenza al servizio del comitato

L’elezione di Michele Bordo alla presidenza del Co.Re.Com. Puglia segna un momento importante per l’ente, che si avvale così dell’esperienza maturata dall’ex parlamentare nel corso della sua carriera politica. Bordo, originario di Manfredonia, ha alle spalle una lunga attività istituzionale, avendo ricoperto più volte il ruolo di deputato e avendo maturato una profonda conoscenza delle dinamiche legislative e delle politiche della comunicazione.

Nel corso del suo mandato parlamentare, Bordo si è occupato di diverse tematiche legate alla comunicazione, all’innovazione tecnologica e alla regolamentazione dei media. Il suo nuovo incarico al Co.Re.Com. potrebbe quindi rappresentare un’opportunità per rafforzare il ruolo dell’ente nel garantire una comunicazione equilibrata e trasparente nella regione Puglia.

Le sfide future del Co.Re.Com. Puglia

Il nuovo comitato si troverà ad affrontare una serie di sfide fondamentali in un contesto mediatico in continua evoluzione. Tra le priorità vi saranno la tutela del pluralismo informativo, la regolamentazione della pubblicità istituzionale, la gestione delle controversie tra utenti e operatori delle telecomunicazioni e il monitoraggio dei contenuti trasmessi dai media locali.

Un altro aspetto cruciale sarà il contrasto alla disinformazione e alle fake news, fenomeno sempre più diffuso con l’avvento delle piattaforme digitali e dei social media. Il Co.Re.Com., sotto la guida di Bordo, potrebbe rafforzare le proprie iniziative in materia di educazione mediatica, promuovendo campagne di sensibilizzazione per garantire un’informazione più chiara e accessibile ai cittadini pugliesi.

Infine, un altro tema rilevante sarà la regolamentazione dell’accesso alle trasmissioni radiotelevisive regionali, garantendo pari opportunità a tutti gli attori dell’informazione e sostenendo il settore dell’editoria locale, che negli ultimi anni ha affrontato numerose difficoltà economiche e organizzative.

