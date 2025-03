Attimi di terrore davanti alla scuola primaria Cabrini, in via delle Forze Armate a Milano, dove un uomo di 50 anni ha tentato di rapire due bambini all’orario di ingresso. Solo l’intervento tempestivo dei genitori presenti ha evitato il peggio. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per episodi simili, è stato arrestato con l’accusa di tentato sequestro di persona e sottrazione di minore.

“Voglio un bambino”

Secondo le testimonianze, il 50enne si aggirava tra i genitori ripetendo frasi inquietanti come “voglio un bambino”. Ha prima cercato di portare via una bimba di 10 anni, che si trovava con la madre e la sorella gemella, poi ha avvicinato altri minori. L’orario di ingresso, con il consueto via vai di genitori e bambini, ha permesso a diversi adulti di notare il suo comportamento e intervenire per fermarlo.

Il tentativo di fuga e l’arresto

Dopo essere stato messo in fuga dai presenti, l’uomo ha cercato di nascondersi all’interno dell’istituto scolastico, ma è stato bloccato dalle forze dell’ordine. Nei mesi scorsi era già stato segnalato per episodi analoghi nella zona e, secondo alcune testimonianze, soffrirebbe di disturbi psichici.

Una madre ha raccontato di averlo incontrato in un bar vicino alla scuola nei giorni precedenti, mentre cercava di parlare con i suoi figli. L’arresto ha scongiurato ulteriori pericoli, ma la comunità resta in allerta di fronte a un episodio che ha scosso profondamente i residenti del quartiere.

Lo riporta TGCOM24.it.