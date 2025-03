TRANI – Un 25enne di Trani è finito agli arresti domiciliari per detenzione di materiale pedopornografico.

Sul suo telefono cellulare – per la precisione nel cestino della galleria – sono stati trovati 688 video e 233 foto, per un totale di 38,5 giga di memoria, ritraenti minori nudi in atteggiamenti sessuali espliciti e altri intenti a compiere atti sessuali con altri minori, adolescenti e con adulti.

Sullo smartphone era installata un’applicazione chiamata Meganz, nella quale c’era una chat – risultata inattiva – denominata Putitas: così cono stati trovati altri 105 file, di cui 40 ritraenti minori.

In sede di interrogatorio – alla presenza dell’avvocato difensore Saverio Santangelo – il 25enne ha ammesso di detenere quei file inconsapevolmente.

Ha poi aggiunto di aver scaricato materiale pornografico da una chat di Telegram e di avere in seguito effettuato una cernita.

