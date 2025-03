BARI – Presentati presso la stazione di Bari due nuovi treni elettrici a doppio piano di ultima generazione del Regionale Trenitalia e annunciato l’avvio del secondo collegamento veloce tra Lecce e Bari dell’Apulia Express. Presenti il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, l’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità Sostenibile, Debora Ciliento, il sindaco di Bari, Vito Leccese, e il direttore Regionale Puglia di Trenitalia, Giuseppe Falbo.

I due nuovi treni elettrici a doppio piano sono i primi dei quattro complessivi che verranno consegnati nel corso del 2025, acquistati con un finanziamento della Regione Puglia di circa 44 milioni di euro a valere sui fondi FSC 2014-2020. Procede così il rinnovo della flotta del Regionale di Trenitalia, una flotta giovanissima con età media di tre anni composta attualmente da 48 treni: i due treni Rock presentati oggi, 3 treni elettrici già in servizio dal 2019 e 43 nuovi treni Pop elettrici monopiano, di cui l’ultimo consegnato lo scorso novembre.

Il nuovo treno elettrico a doppio piano è composto da quattro carrozze con 446 posti a sedere e 1.100 posti totali.

Il treno è dotato di sistemi per facilitare la salita e la discesa delle persone a ridotta mobilità e offre due postazioni per persone diversamente abili collocate nelle immediate vicinanze delle porte di accesso e dei servizi igienici. A bordo sono disponibili diciotto posti bici, prese elettriche integrate per ricaricare i modelli di nuova generazione, videocamere a circuito chiuso in ogni carrozza con riprese live per un viaggio in sicurezza e informazioni ai passeggeri su monitor di dimensioni doppie rispetto al passato. E’ un treno ecosostenibile riciclabile fino al 97% con una riduzione del 30% dei consumi energetici rispetto ai treni precedenti.

Annunciato anche il raddoppio dell’offerta dell’Apulia Express, collegamento veloce in un’ora e 25 minuti tra Lecce e Bari con fermate intermedie nelle stazioni di Brindisi e Monopoli. Al treno che parte la mattina da Lecce alle 7.20 e arriva a Bari alle 8.45 e riparte il pomeriggio da Bari alle 17.45 con arrivo a Lecce alle 19.10, si aggiunge il treno che partirà da Lecce alle 6.43 con arrivo a Bari Centrale alle 8.08 e ripartirà da Bari alle 15.39 con arrivo a Lecce alle 17.04.

“La Puglia dal punto di vista del trasporto su ferro è un’assoluta eccellenza europea.

La rivoluzione pugliese è passata anche dai treni – ha dichiarato il presidente Michele Emiliano –. Stiamo collaborando in maniera costruttiva con tutte le ferrovie concesse e abbiamo abbassato l’età media del nostro parco rotabile sotto i dieci anni, per Trenitalia addirittura tre, con l’unica eccezione di Ferrovie del Sud Est, su cui, scontiamo un ritardo nel rinnovo della flotta accumulato a causa delle vicende societarie degli anni passati. Presentiamo due nuovi treni elettrici a due piani e ci auguriamo che questo investimento importante e la dedizione con cui stanno lavorando l’assessore Ciliento e il capo Dipartimento Mobilità Antonacci, con le loro strutture, possano premiare la Regione Puglia e permettano di limitare l’impatto e l’impronta umana nel trasporto pubblico, incentivando anche l’uso integrato di treno+bicicletta. Rafforziamo inoltre il trasporto veloce Lecce-Bari con il treno che supplisce comodamente a una mancanza strategica come l’autostrada.”

“Siamo davvero orgogliosi di poter vantare una delle flotte più giovani d’Italia, con treni sostenibili, riciclabili e dotati di tutti i comfort per garantire un viaggio comodo e in sicurezza – ha detto l’assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento -. Questi due treni a doppio piano andranno a servire la rete Adriatica soprattutto negli orari centrali dove c’è maggiore affluenza e, garantendo un maggior numero di posti complessivi, aiuteranno a risolvere i problemi di sovraffollamento. Stiamo cercando di venire incontro a tutte le esigenze evidenziate dai pendolari e dai viaggiatori. Anche per questo si è deciso di raddoppiare e strutturare con una doppia coppia di treni il collegamento veloce dell’Apulia Express, fortemente richiesto dal Comitato Pendolari e dagli stakeholder.

E sempre per venire incontro alle segnalazioni portate dall’utenza insieme a Trenitalia stiamo lavorando su altri fronti.

Dal 15 giugno per i fine settimana e i festivi ci sarà un treno serale Lecce-Foggia, al servizio di chi vorrà raggiungere e restare nelle città turistiche della linea Adriatica fino a tarda sera evitando così l’utilizzo della macchina; è prevista la partenza da Lecce alle 21.55 con arrivo a Foggia alle 01.40. Dal 31 marzo a fine giugno per la durata dei lavori di RFI sull’infrastruttura tarantina ci sarà il prolungamento dell’IC Roma-Bari verso Taranto. Nelle due settimane centrali di agosto non verrà dimezzato il numero dei treni circolanti. Abbiamo ascoltato i cittadini e grazie all’impegno del direttore Antonacci, dei dirigenti e degli uffici dell’Assessorato, e al dialogo con Trenitalia, abbiamo potuto fare valutazioni e apportare modifiche significative al servizio.”

“Oggi ci prepariamo al futuro – ha detto il direttore Regionale Puglia di Trenitalia, Giuseppe Falbo –. Presentiamo due nuovi treni elettrici doppio piano che integrano ulteriormente il rinnovo completo della flotta, dando la possibilità ai viaggiatori pugliesi di godere di una maggiore quantità di posti a bordo e di un maggiore comfort. Treni totalmente sostenibili, a ridotte emissioni con una riciclabilità fino al 97%, cioè tutti i componenti potranno essere riutilizzati al termine del ciclo di vita di questi convogli. Quindi comfort da una parte e rispetto dell’ambiente dall’altra. Dobbiamo sottolineare la lungimiranza avuta con la Regione Puglia alcuni anni fa, perché questi treni vanno ad integrare un già pianificato rinnovo della flotta proprio per intercettare i flussi in crescita. Del resto oggi non trasportiamo solo pendolari ma anche turisti.”

“Oggi è una giornata straordinariamente particolare perché grazie a Trenitalia abbiamo due nuovi treni ad alimentazione elettrica che contribuiscono alle politiche di sostenibilità ambientale – ha sottolineato il sindaco Vito Leccese -. Sono orgoglioso che la Puglia abbia la flotta di treni più moderna che viaggia sui regionali. Dobbiamo sollecitare affinché diventi sempre più sostenibile e il servizio sempre più efficace ed efficiente nei confronti dei tanti passeggeri che utilizzano i treni regionali.”

