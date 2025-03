San Nicandro Garganico: oggi la grande sfilata del costume storico

Si raccomanda di fare 𝗮𝘁𝘁𝗲𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗮𝗶 𝗱𝗶𝘃𝗶𝗲𝘁𝗶 𝗱𝗶 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗮 𝗮𝗺𝗯𝗼 𝗶 𝗹𝗮𝘁𝗶 𝗲 𝗱𝗶 𝗰𝗶𝗿𝗰𝗼𝗹𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, durante il passaggio della sfilata, sulle seguenti strade: via Ottaviano Augusto, via Matteo Del Campo, viale Vittorio Veneto, via Giovan Battista Vico, via Baracche, via Roma, via Giannone, corso Umberto I, piazza Domenico Fioritto (tutta la piazza) via Giordano Bruno, largo Colonna, largo Terravecchia.

Traffico interdetto da pomeriggio a tarda sera, invece, su corso Garibaldi, piazza IV Novembre e primo tratto di via Giovanni XXIII.