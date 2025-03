Il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo statale di Miggiano (Lecce), Giovanni Sergi, ha lanciato un allarme dopo aver appreso di sfide tra ragazzini che avverrebbero fuori dalla scuola, durante le quali i partecipanti si fronteggiano armati di coltelli a serramanico. Tali episodi si sarebbero verificati nell’area retrostante il quartiere fieristico.

A seguito di questa preoccupante scoperta, il preside ha inviato una circolare alle famiglie, riproponendo la necessità di un patto educativo tra scuola e famiglia. Il preside ha sottolineato l’importanza di una collaborazione forte tra genitori e scuola per prevenire comportamenti devianti. La vicenda è emersa grazie a un’informativa ricevuta dai carabinieri che ha dato il via a un’indagine su presunti atti di bullismo tra minori.

Giovanni Sergi, in occasione di un incontro con i genitori, ha ribadito la sua ferma condanna per questi atti violenti, sottolineando che “le minacce con l’aggravante dell’uso di coltelli o gli scontri tra baby bande non possono essere minimizzati”. Il dirigente ha quindi fatto appello alle famiglie, invitandole a vigilare sui propri figli e a rafforzare l’alleanza educativa per proteggere l’incolumità dei ragazzi e prevenire il diffondersi di simili comportamenti.

Lo riporta Ansa.